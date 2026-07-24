El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares y la extracción en cajeros: cómo funcionará

Los sueldos en dólares ya cuentan con la pieza bancaria que faltaba para comenzar a operar en la Argentina. El Banco Central habilitó las cuentas sueldo denominadas en moneda estadounidense y estableció cómo podrán depositarse y retirarse esos fondos, aunque la posibilidad de obtener billetes en un cajero dependerá de la infraestructura de cada entidad.

La medida fue oficializada este viernes 24 de julio mediante la Comunicación A 8460 del Banco Central. La norma incorpora al dólar estadounidense entre las monedas admitidas para la captación de depósitos en una cuenta sueldo y completa la adecuación del sistema financiero a la reforma laboral vigente.

Cómo funcionarán los sueldos en dólares

Desde ahora, los bancos podrán abrir cuentas sueldo en pesos o en dólares para acreditar remuneraciones vinculadas a una relación laboral. Esto permite que una empresa transfiera el salario en moneda extranjera directamente a una cuenta con las características y beneficios propios de una cuenta sueldo.

El cambio no implica que todos los trabajadores comenzarán a cobrar en dólares ni que la conversión será automática. La modalidad deberá estar vinculada a las condiciones acordadas entre el empleador y el empleado. Tampoco obliga a las empresas a dolarizar las remuneraciones que actualmente pagan en pesos.

La posibilidad había sido incorporada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Su artículo 34 modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y dispuso que el salario puede ser satisfecho en dinero, tanto en moneda nacional como extranjera.

Hasta ahora existía esa autorización laboral, pero faltaba una regulación específica para que los dólares pudieran acreditarse bajo el régimen de cuenta sueldo. La Comunicación A 8460 cubre ese vacío operativo y fija las condiciones básicas para el manejo del efectivo.

Extracción de dólares en cajeros: dónde será posible

Uno de los puntos que más interés genera es la extracción de dólares en cajeros automáticos. El Banco Central aclaró que los bancos podrán ofrecer depósitos y retiros de billetes estadounidenses mediante cajeros y terminales de autoservicio, pero únicamente cuando cuenten con disponibilidad operativa de efectivo.

En consecuencia, no todos los cajeros quedarán habilitados para entregar dólares. La posibilidad dependerá de cada banco, de las terminales preparadas para operar con moneda extranjera y de la disponibilidad de billetes en el momento del retiro.

La obligación concreta para las entidades se concentra en la sucursal donde esté radicada la cuenta. Allí deberán atender los depósitos y las extracciones de efectivo en dólares. En otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, el servicio estará sujeto a que la entidad disponga de numerario y de los medios técnicos necesarios.

La comunicación no establece un monto uniforme de extracción por cajero ni garantiza que todas las redes incorporen esta función de inmediato. Los límites diarios, los equipos habilitados y la disponibilidad deberán ser informados por cada banco a sus clientes.

La cuenta sueldo en dólares será gratuita

Otro aspecto central es el costo. La cuenta mantendrá la gratuidad propia de las cuentas sueldo hasta el monto de las acreditaciones originadas en la relación laboral. Los importes que el trabajador decida no retirar podrán acumularse sin límite de tiempo y continuarán comprendidos dentro de ese beneficio.

Esto significa que el banco no podrá cobrar mantenimiento por el dinero correspondiente a los salarios depositados y conservados en la cuenta. La normativa, sin embargo, delimita la gratuidad a los fondos de origen laboral, por lo que el tratamiento de otros depósitos que excedan ese concepto podrá depender de las condiciones comerciales de cada entidad.

Qué cambia para trabajadores y empresas

Para los trabajadores que acuerden una remuneración en moneda estadounidense, la nueva cuenta permitirá recibir el dinero por transferencia, mantenerlo depositado, enviarlo a otra cuenta y retirarlo en efectivo bajo las condiciones establecidas por el banco.

Para las empresas, la reglamentación abre una vía bancaria formal para pagar salarios en dólares sin utilizar cuentas comunes o mecanismos alternativos. No obstante, la adopción podría concentrarse inicialmente en actividades con ingresos en moneda extranjera, compañías exportadoras, firmas tecnológicas y sectores que ya pactan parte de sus remuneraciones en dólares.

El alcance real comenzará a verse cuando los bancos adapten sus productos y comuniquen cómo solicitar la cuenta, qué cajeros entregarán dólares y qué límites operativos aplicarán. La habilitación ya está vigente, pero la disponibilidad práctica podrá variar entre entidades y sucursales.