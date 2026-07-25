¿qué es el síndrome de münchhausen por poder? La explicación detrás del caso que conmociona a villa gesell

La investigación por la muerte de una beba de dos años en Villa Gesell sumó en las últimas horas un dato que despertó un fuerte interés público: la Justicia analiza antecedentes médicos y judiciales de la madre, quien habría sido diagnosticada años atrás con síndrome de Münchhausen por poder, un trastorno psiquiátrico poco frecuente y de extrema gravedad.

La información surgió en el marco de la causa que lleva adelante la Fiscalía de Pinamar para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la pequeña. Si bien la autopsia preliminar determinó que la muerte se produjo por una asfixia por broncoaspiración, los investigadores continúan reuniendo pruebas y evaluando distintos antecedentes para determinar si existió algún hecho delictivo. Es importante remarcar que el presunto diagnóstico psiquiátrico constituye un elemento más dentro de la investigación y no implica, por sí solo, responsabilidad penal ni determina la culpabilidad de la madre.

¿Qué es el síndrome de Münchhausen por poder?

El síndrome de Münchhausen por poder, denominado actualmente por la comunidad médica como trastorno facticio impuesto a otro, es un trastorno de salud mental en el que un cuidador —habitualmente uno de los padres o la persona a cargo de un menor— provoca, inventa o exagera síntomas de enfermedad en otra persona para obtener atención, reconocimiento o empatía por parte del entorno o de los profesionales de la salud.

A diferencia del síndrome de Münchhausen clásico, donde una persona finge estar enferma ella misma, en esta variante el daño o la simulación recae sobre un tercero, generalmente un niño, que se convierte en la víctima de la conducta del cuidador.

¿Cómo puede manifestarse?

Los especialistas indican que este trastorno puede presentarse de diferentes maneras. Entre las conductas que suelen observarse figuran:

Inventar síntomas que el niño nunca presentó.

Exagerar enfermedades reales.

Manipular estudios o muestras médicas para alterar resultados.

Administrar medicamentos o sustancias innecesarias.

Provocar deliberadamente lesiones o enfermedades para justificar consultas, internaciones o tratamientos.

Se trata de una de las formas más graves de maltrato infantil, ya que puede ocasionar importantes secuelas físicas y psicológicas, e incluso poner en riesgo la vida del menor.

Un diagnóstico complejo

El síndrome de Münchhausen por poder es considerado una patología poco frecuente y de difícil detección. Su diagnóstico requiere una exhaustiva evaluación interdisciplinaria, en la que intervienen psiquiatras, psicólogos, pediatras, trabajadores sociales y, en muchos casos, la Justicia.

No todas las situaciones en las que un niño presenta enfermedades reiteradas responden a este trastorno. Por ello, los especialistas advierten que cada caso debe analizarse individualmente y con evidencia suficiente antes de arribar a cualquier conclusión.

La investigación en Villa Gesell

En el caso de Villa Gesell, la Justicia continúa con diversas medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido y establecer si la muerte de la niña respondió exclusivamente a una broncoaspiración accidental o si existió alguna conducta que pudiera tener relevancia penal.

En ese contexto también se dispuso el apartamiento preventivo del hermano de la menor y la realización de estudios médicos, mientras se analizan antecedentes de la familia y documentación incorporada al expediente.

La causa permanece en plena etapa investigativa y serán las pericias, los informes médicos y las restantes pruebas las que permitan determinar si existe algún vínculo entre el presunto trastorno atribuido a la madre y el fallecimiento de la pequeña, o si, por el contrario, se trató de una muerte sin intervención de terceros.