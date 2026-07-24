Apartan al hermano de la nena muerta en villa gesell mientras la justicia investiga a su madre

La investigación por la muerte de una niña de dos años en la ciudad de Villa Gesell registró importantes avances en las últimas horas. Tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, la Justicia modificó el rumbo de la causa y ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la menor.

El informe forense determinó que la niña murió a causa de una asfixia obstructiva, que derivó en una severa disminución del oxígeno en sangre y posteriormente en un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con los investigadores, estos resultados no coinciden con la explicación brindada inicialmente por la madre, quien había manifestado que la menor se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

A partir de estas conclusiones preliminares, la fiscalía dispuso un allanamiento en la vivienda familiar, donde fueron secuestrados distintos elementos que serán sometidos a pericias. Además, se entrevistó al padre de la niña y se ordenó el traslado de la madre para la realización de una pericia psicológica, como parte de las diligencias investigativas.

Otra de las medidas adoptadas fue la separación preventiva del hermano de la víctima, quien quedó bajo resguardo judicial para ser sometido a estudios médicos y evaluar su estado de salud, en el marco de una medida de protección dispuesta por la Justicia.

La investigación también volvió a poner bajo análisis los antecedentes judiciales de la madre de la menor, quien años atrás fue investigada por el fallecimiento de otras dos hijas. En aquella causa permaneció detenida con prisión preventiva durante casi dos años, aunque posteriormente fue sobreseída al no reunirse pruebas suficientes para una condena. Si bien esos antecedentes no implican responsabilidad en el caso actual, fueron considerados por la fiscalía para profundizar las medidas de prueba.

La causa continúa en plena etapa investigativa y los fiscales aguardan el resultado de nuevas pericias científicas y de los análisis sobre los elementos secuestrados durante el allanamiento para determinar con precisión cómo se produjo la muerte de la niña y establecer si existió o no responsabilidad penal de alguna persona