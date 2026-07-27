Campeonato Argentino del Alfajor: cuándo es, horarios y cómo ir gratis

Si estás buscando un plan diferente y económico para pasear, el Campeonato Argentino del Alfajor desembarca con entrada totalmente gratuita.

El encuentro reunirá a más de 80 productores de todo el país con las recetas más creativas, opciones tradicionales y premiaciones en vivo.

Cuándo y en qué horario se realiza el evento gastronómico

El festival dulce se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas: el viernes 8 y sábado 9 de agosto.

Las puertas del predio estarán abiertas en el horario de 12:00 a 20:00 horas durante ambos días, con acceso libre sin necesidad de reserva previa.

Dónde se realiza el certamen y cómo llegar en transporte público

La sede oficial elegida para esta edición será el Estadio Ferro, ubicado sobre Av. Avellaneda 1240.

Para asistir en transporte público se puede utilizar la Línea A del subte bajando en la estación Carabobo y caminando unas pocas cuadras, además de diversas líneas de colectivo que transitan por la zona.

Datos clave e información útil para los visitantes

Si tenés pensado asistir con amigos o familia, tené en cuenta los detalles organizativos de la exposición:

Fechas: viernes 8 y sábado 9 de agosto.

viernes 8 y sábado 9 de agosto. Horario: de 12:00 a 20:00 horas.

de 12:00 a 20:00 horas. Entrada: libre y gratuita para todo público.

libre y gratuita para todo público. Expositores: más de 80 marcas elaboradoras de distintas provincias.

más de 80 marcas elaboradoras de distintas provincias. Venta directa: posibilidad de comprar productos directo de fábrica a los elaboradores.

Actividades para toda la familia: clases, catas y premiaciones

Además del recorrido por los stands de venta, la agenda contempla actividades interactivas para grandes y chicos durante ambas jornadas.

Habrá masterclasses en vivo, catas guiadas por especialistas para conocer nuevos sabores y las premiaciones oficiales que galardonarán a los mejores alfajores del certamen.