Ambulancia desaparecida desde pinamar a la plata: las cámaras dieron vuelta el caso y hay dos aprehendidos

La ambulancia desaparecida en la Ruta 56 parecía ser el centro de un insólito robo ocurrido mientras realizaba un traslado sanitario hacia La Plata. Sin embargo, el análisis de cámaras y los movimientos reconstruidos por los investigadores cambiaron por completo el rumbo del expediente: ahora la Justicia sospecha que la desaparición habría sido simulada.

La investigación terminó, por el momento, con dos hombres aprehendidos en allanamientos realizados en Santa Clara del Mar y Pinamar. Uno de ellos es el denunciante, un hombre de 63 años y policía bonaerense retirado; el otro, de 44, sería el conductor de la unidad que supuestamente llegó como apoyo tras la avería.

Ambulancia desaparecida en la Ruta 56: cómo comenzó la investigación

Todo se inició con la denuncia por la presunta sustracción de una ambulancia Fiat Ducato perteneciente a la empresa Emergencias del Mar, con base en Pinamar. De acuerdo con la versión presentada inicialmente, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 45 de la Ruta Provincial 56, en jurisdicción de General Madariaga.

La unidad habría quedado detenida sobre la banquina mientras el viaje hacia La Plata continuaba en una ambulancia Mercedes-Benz enviada para completar el traslado. Horas después, cuando regresaron al lugar, la Fiat Ducato ya no estaba.

El relato instaló inicialmente la hipótesis de un robo cometido contra un vehículo sanitario que había quedado inmovilizado en plena ruta. No obstante, las primeras medidas ordenadas en la causa comenzaron a mostrar diferencias entre la denuncia y los registros obtenidos.

Las cámaras que hicieron caer la primera versión

Personal del Destacamento Vial Pinamar-Madariaga revisó imágenes de los accesos a Pinamar y General Madariaga, además de registros de una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial 74. El objetivo era reconstruir el recorrido de la ambulancia averiada y de la unidad de apoyo.

Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, las cámaras no mostraron a los vehículos realizando los trayectos descriptos en la denuncia. Esa ausencia encendió las sospechas y llevó a los investigadores a dejar de buscar solamente a un eventual ladrón para concentrarse también en quienes habían relatado el supuesto robo.

Con los nuevos indicios, la Fiscalía consideró que podía existir una maniobra planificada para simular la desaparición de la ambulancia. La hipótesis todavía debe ser probada judicialmente y los dos involucrados conservan su estado de inocencia mientras avanza la causa.

Dos allanamientos, celulares y otra ambulancia secuestrada

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de General Madariaga solicitó medidas que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Dolores. Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en dos puntos de la costa atlántica bonaerense.

En Santa Clara del Mar fue aprehendido el hombre de 63 años que había realizado la denuncia. Durante el operativo, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y elementos de asistencia sanitaria que serán sometidos a peritajes.

El segundo allanamiento se concretó en Pinamar, donde fue aprehendido el conductor de 44 años. Allí se incautaron otros tres celulares, equipamiento médico y la ambulancia Mercedes-Benz que habría intervenido como vehículo de reemplazo durante el episodio.

Qué delitos se investigan y qué pasó con la Fiat Ducato

Los dos hombres fueron notificados en una causa que contempla los delitos de hurto agravado de vehículo por haber sido dejado en la vía pública, estafa, falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento. La calificación podrá modificarse de acuerdo con el resultado de las pericias y las decisiones de la fiscalía.

Uno de los puntos centrales será el contenido de los teléfonos secuestrados. Los investigadores buscarán determinar si existieron comunicaciones previas, acuerdos entre los sospechosos o movimientos que permitan reconstruir qué ocurrió antes y después de la denuncia.

También resta resolver el principal interrogante material del caso: la ambulancia Fiat Ducato denunciada como robada no había sido recuperada en la información difundida hasta el momento. Su localización podría aportar pruebas decisivas sobre la mecánica de la presunta maniobra y sobre la eventual participación de otras personas.

Así, un episodio que comenzó como un llamativo caso de inseguridad en una ruta de la Provincia de Buenos Aires pasó a investigarse como una posible estafa. La Justicia deberá establecer ahora dónde está el vehículo, quién lo trasladó y cuál habría sido el objetivo final de la denuncia.