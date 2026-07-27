Ley de Inocencia Fiscal II: las duras críticas al proyecto que limita las inspecciones de ARCA

Si tenías dudas sobre los próximos cambios en tus impuestos y declaraciones juradas, el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II encendió fuertes alarmas en el Congreso.

Especialistas y legisladores advierten que el texto no solo limita el poder de fiscalización del Estado, sino que roza la inconstitucionalidad al atar de manos a los organismos de control.

Prescripción acotada a tres años y trabas para determinar deudas

El proyecto busca reducir de cinco a tres años el plazo de prescripción para que ARCA pueda reclamar deudas o revisar tributos.

Para que el Fisco pueda investigar más allá de ese plazo, se exige detectar una “discrepancia significativa”, imponiendo pisos de evasión superiores a $100.000.000 o ajustes mayores al 15% sobre lo declarado.

Declaraciones simplificadas y el perdón automático al pagar la diferencia

Uno de los puntos más polémicos beneficia a los contribuyentes que modifiquen sus presentaciones tras una inspección.

Si el organismo detecta una evasión, el usuario podrá rectificar en un plazo de 15 días hábiles abonando el capital e intereses, conservando todos los beneficios fiscales y evitando multas mayores.

Bloqueo al cruce de datos bancarios con la facturación

El texto propone restarle a la agencia de recaudación una de sus herramientas más efectivas de control cruzado.

ARCA no podrá utilizar los depósitos bancarios para presumir ventas o ingresos no declarados al momento de evaluar si existe una discrepancia en las declaraciones.

Alerta por flexibilización en las leyes de prevención de lavado de dinero

La propuesta busca que la sola adhesión al régimen funcione como un “antecedente favorable” ante bancos, escribanos e inmobiliarias.

Esta medida genera preocupación sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales del país, ya que suprime exigencias clave de la Ley de Prevención de Lavado de Activos.