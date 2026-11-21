El fin de semana largo del sábado 21 al lunes 23 de noviembre cambia la rutina de numerosos comercios y servicios en la provincia de Buenos Aires. Para quienes necesitan comprar medicamentos, una de las preguntas más importantes es cómo encontrar una farmacia abierta sin recorrer varios locales ni confiar en horarios desactualizados.

El feriado nacional del lunes 23, trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, no significa que desaparezca la atención farmacéutica. En territorio bonaerense existe un sistema de guardias y turnos destinado a garantizar la continuidad del servicio, aunque eso no implica que todas las farmacias atiendan con su horario habitual.

La organización depende de cada localidad y de las filiales del Colegio de Farmacéuticos. Por eso, la farmacia de turno de una ciudad no necesariamente es la misma que la de un partido vecino, y el cronograma puede variar de un día a otro.

Cómo encontrar una farmacia de turno el lunes 23

La forma más segura de empezar es consultar la cartelera de turnos exhibida en las farmacias de tu localidad. La reglamentación bonaerense exige informar qué establecimientos están afectados al servicio, con datos que permiten ubicar la atención disponible.

También podés consultar a la filial local del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires o revisar los canales oficiales de tu municipio cuando publiquen el cronograma correspondiente. Antes de salir, conviene confirmar por teléfono que el local indicado efectivamente está atendiendo y cuál es la modalidad de guardia.

Esto es especialmente importante en ciudades del interior, donde puede haber menos establecimientos y distancias mayores entre una farmacia y otra. No existe una única lista provincial de direcciones que pueda considerarse válida para todos los municipios y todas las fechas sin comprobarla.

¿La farmacia de turno tiene que estar abierta toda la noche?

La normativa distingue entre la atención ordinaria y el servicio de turno. Según el decreto reglamentario de la Ley provincial 10.606, las guardias contemplan atención diurna y nocturna. Durante la noche, la farmacia puede prestar servicio mediante una ventanilla sin mantener abierta toda la sala de ventas.

La regulación prevé elementos de identificación, como un timbre accesible y una señal luminosa verde, para facilitar la localización de la atención nocturna. Por eso, encontrar la puerta principal cerrada no siempre significa que el establecimiento haya dejado de cumplir el turno.

La misma norma establece una organización local de los turnos a cargo de las filiales del Colegio, con el objetivo de mantener una cobertura suficiente. No debe confundirse una farmacia que abre voluntariamente muchas horas con la farmacia asignada a la guardia del día.

Qué conviene revisar antes de salir de casa

La fecha exacta: asegurate de consultar el turno del domingo 22 o del lunes 23, según corresponda.

asegurate de consultar el turno del domingo 22 o del lunes 23, según corresponda. La localidad: verificá que el listado sea del partido o ciudad donde estás.

verificá que el listado sea del partido o ciudad donde estás. El horario y la modalidad: puede tratarse de atención habitual o de guardia por ventanilla.

puede tratarse de atención habitual o de guardia por ventanilla. La receta: si necesitás un medicamento sujeto a prescripción, llevá la documentación correspondiente y consultá previamente por disponibilidad.

si necesitás un medicamento sujeto a prescripción, llevá la documentación correspondiente y consultá previamente por disponibilidad. La cobertura: si utilizás PAMI u otra obra social, preguntá por la validación y las condiciones aplicables antes de trasladarte.

Un listado compartido por redes sociales puede ser útil como orientación, pero conviene comprobar que no corresponda a otra semana o a otro municipio. Los turnos no son necesariamente permanentes.

Qué pasa si necesitás un medicamento de urgencia

El Colegio de Farmacéuticos explica que el sistema de turnos busca sostener la continuidad de la atención sanitaria, incluso durante domingos y feriados. La guardia está pensada especialmente para necesidades que no pueden esperar al próximo día hábil.

Si se trata de una emergencia médica, no reemplaces la consulta a un servicio de urgencias por una búsqueda de farmacia. En cambio, para una necesidad farmacéutica puntual, identificar el establecimiento de guardia y consultar su disponibilidad puede evitar desplazamientos innecesarios.

Por qué el lunes 23 es feriado nacional

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora el 20 de noviembre, pero en 2026 el descanso se traslada al lunes 23 de noviembre por la regla de la Ley 27.399 aplicable a los feriados trasladables que caen viernes. Así se forma un fin de semana largo de tres días.

Podés consultar el calendario nacional de feriados para verificar las fechas. En cuanto a las farmacias, el dato decisivo sigue siendo el cronograma local de turnos: ese es el que determina a qué establecimiento acudir en cada ciudad bonaerense.