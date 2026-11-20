Para muchas personas jubiladas, el gasto mensual en medicamentos representa una parte importante de sus ingresos. Y cuando el tratamiento exige varias recetas distintas, aparece una pregunta frecuente: ¿se puede seguir recibiendo la cobertura total de PAMI si se necesitan cinco, seis o incluso más remedios?

El organismo mantiene un esquema de subsidio social destinado a afiliados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos con los descuentos habituales. Sin embargo, no todas las solicitudes siguen el mismo circuito: la cantidad de medicamentos modifica quién evalúa el expediente y qué documentación puede requerirse.

Por eso, antes de iniciar un trámite o acercarse a la farmacia, conviene distinguir entre los descuentos habituales del vademécum, los tratamientos especiales con cobertura integral y el subsidio por razones sociales.

Qué pasa si necesitás más de cuatro medicamentos gratuitos

La información oficial de PAMI diferencia tres situaciones. Hasta cuatro medicamentos del régimen de subsidio social, la solicitud puede realizarse por internet y cuenta con validación automática. Si la persona necesita cinco o seis medicamentos, interviene la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente. Para más de seis, la evaluación también pasa por el Nivel Central del organismo debido a la cantidad de prescripciones.

Cantidad solicitada Cómo se evalúa Hasta 4 Trámite online con validación automática 5 o 6 Evaluación de la UGL Más de 6 UGL y Nivel Central

Esta clasificación no significa que todas las recetas queden aprobadas automáticamente. La autorización depende de que la persona cumpla los requisitos del programa, de la documentación médica y de la evaluación que corresponda.

Los requisitos que revisa PAMI para dar cobertura del 100%

El subsidio por razones sociales está dirigido a quienes tienen dificultades económicas para comprar la medicación indicada. Entre las condiciones generales publicadas por PAMI figuran ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales; en hogares donde el afiliado o una persona conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el umbral se amplía a tres haberes mínimos.

También se contempla no tener medicina prepaga, no poseer más de un inmueble, no contar con aeronaves ni embarcaciones de lujo, no ser titular de determinados activos societarios y no tener vehículos de menos de diez años, salvo la excepción prevista para hogares con CUD.

Hay una alternativa importante para ciertos casos que no cumplen los requisitos de ingresos o prepaga: si el gasto de los medicamentos alcanza o supera el 15% del ingreso previsional mensual, puede solicitarse una reconsideración. Ese procedimiento exige evaluaciones sociales y médicas adicionales; no es una aprobación automática.

Qué documentación hace falta para cinco, seis o más remedios

Para los pedidos superiores a cuatro medicamentos, la guía oficial señala que pueden requerirse el DNI, la credencial de afiliación, las recetas electrónicas emitidas por profesionales del sistema PAMI, los estudios que respalden los diagnósticos y un formulario especial firmado y sellado por el médico tratante.

La receta debe indicar el diagnóstico que justifica la prestación, de manera detallada o mediante la codificación médica correspondiente. No alcanza con presentar una lista informal de medicamentos ni con mostrar solamente los envases utilizados.

El trámite puede iniciarlo el afiliado, un apoderado o un familiar. Según la cantidad de prescripciones, puede gestionarse desde la web o en la agencia o UGL correspondiente.

Cómo hacer el trámite y dónde consultar

En la página oficial Programa de Medicamentos PAMI se encuentran las distintas coberturas y los accesos a cada gestión. Quienes necesitan cinco o seis remedios pueden consultar el trámite de hasta seis medicamentos; para cantidades superiores está disponible el procedimiento de más de seis prescripciones.

Una vez autorizada la cobertura, la medicación puede retirarse en la farmacia con la receta correspondiente. PAMI informa que, mientras se sigan cumpliendo las condiciones del subsidio, no es necesario renovar rutinariamente el trámite, aunque sí deben mantenerse vigentes las indicaciones médicas necesarias para dispensar cada producto.

¿Todos los medicamentos de PAMI son gratuitos?

No. El organismo distingue medicamentos con descuentos habituales, tratamientos especiales que cuentan con cobertura del 100% y medicamentos ambulatorios que pueden recibir cobertura total por subsidio social. Por ejemplo, las coberturas ordinarias pueden tener descuentos variables según la patología y el producto, mientras que ciertos tratamientos específicos siguen circuitos propios.

Si un remedio no aparece cubierto o el descuento en farmacia no coincide con lo esperado, es importante comprobar primero la receta, el tipo de medicamento y el beneficio vigente. No conviene suspender ni modificar un tratamiento por una dificultad administrativa sin consultar al profesional de salud.