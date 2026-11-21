Las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires tienen una nueva oportunidad para ampliar sus colecciones de cara al año próximo. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) abrió una convocatoria nacional vinculada con la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las principales citas del sector editorial.

La iniciativa está dirigida a instituciones reconocidas por el organismo y exige realizar un trámite digital dentro de un plazo relativamente breve. No se trata de una inscripción para lectores particulares ni de un descuento general para quienes visiten la feria: el beneficio está destinado a las bibliotecas que cumplan las condiciones administrativas.

La convocatoria fue difundida oficialmente el 20 de noviembre de 2026 y ya se encuentra abierta. Por eso, las comisiones directivas y responsables administrativos que quieran participar deberán revisar su situación documental antes de iniciar la solicitud.

Qué beneficio ofrece el Programa Libro% 2027

El Programa Libro% 2027 permite que las bibliotecas populares registradas adquieran material bibliográfico con un 50% de descuento durante la Feria del Libro de Buenos Aires 2027, en las condiciones establecidas por CONABIP. Es una herramienta de apoyo para renovar catálogos, incorporar autores y ampliar la oferta de lectura para vecinos y socios.

El anuncio corresponde a la etapa de preinscripción. Completar el trámite no debe confundirse con una adjudicación automática: cada institución tiene que acreditar los requisitos exigidos y seguir el procedimiento oficial de financiamiento.

Hasta cuándo se puede realizar la preinscripción

El período anunciado va desde el viernes 20 hasta el lunes 30 de noviembre de 2026. Las entidades interesadas tienen, por lo tanto, hasta esa última fecha para presentar el pedido a través de la plataforma estatal.

La solicitud se efectúa por Trámites a Distancia (TAD), el sistema digital de la administración nacional. Desde allí también se puede consultar el seguimiento de la gestión. Es recomendable no esperar al último día, especialmente si hace falta actualizar documentación institucional o gestionar permisos de representación.

Qué requisitos deben cumplir las bibliotecas

Según la convocatoria oficial, las bibliotecas solicitantes deben reunir estas condiciones:

Estar reconocidas por CONABIP como bibliotecas populares.

como bibliotecas populares. Contar con alta de beneficiario y una cuenta bancaria activa.

y una cuenta bancaria activa. Presentar la personería jurídica vigente .

. Tener todas las rendiciones aprobadas .

. Ingresar el pedido de financiamiento mediante TAD dentro del período habilitado.

Este último punto es especialmente importante para instituciones que recibieron apoyos anteriores. Si existen rendiciones pendientes, conviene comprobar la situación con el organismo antes de avanzar. La convocatoria no presenta el beneficio como una inscripción abierta a cualquier asociación cultural, librería o escuela.

Cómo hacer el trámite y dónde consultar

El primer paso es ingresar a la convocatoria oficial del Programa Libro% 2027, donde CONABIP reúne el acceso a la solicitud, una guía de financiamiento, un tutorial y orientaciones sobre el apoderamiento de personas jurídicas.

Después, la institución deberá ingresar a TAD mediante la representación correspondiente, identificar el trámite de la convocatoria y adjuntar la información solicitada. El seguimiento posterior se realiza en la misma plataforma. Para evitar errores, es conveniente que la persona encargada compruebe que tiene autorización para actuar en nombre de la biblioteca y que los datos bancarios e institucionales estén actualizados.

Por qué puede ser importante para las bibliotecas bonaerenses

En ciudades grandes y localidades del interior, las bibliotecas populares cumplen una función que va más allá del préstamo de libros: sostienen actividades de lectura, espacios de estudio y encuentros culturales. Acceder a material bibliográfico con un descuento importante puede ayudar a ampliar colecciones sin trasladar todo el costo a las instituciones.

El beneficio se vincula con la edición 2027 de la Feria del Libro, pero el trámite comienza ahora, en noviembre de 2026. La diferencia de fechas es clave: esperar hasta la feria para averiguar cómo participar podría dejar a una biblioteca fuera de esta instancia de preinscripción.

La información, los documentos y las condiciones aplicables deben consultarse en la página oficial de CONABIP, que identifica expresamente el cierre del 30 de noviembre.