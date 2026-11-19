PAMI mantiene abiertas las inscripciones online para sus cursos universitarios UPAMI y talleres sociopreventivos totalmente gratuitos.

Para participar no es necesario contar con estudios universitarios ni tener conocimientos previos sobre la materia elegida. Además, cada afiliado puede anotarse en hasta cinco cursos universitarios y tres talleres en simultáneo, según las vacantes de cada convocatoria.

Qué modalidades existen: cursos UPAMI y talleres sociopreventivos

La propuesta formativa de la obra social se divide en dos grandes formatos sin costo:

Cursos UPAMI: Se dictan junto a universidades e instituciones de educación superior y pueden cursarse de manera presencial, virtual o combinada .

Se dictan junto a universidades e instituciones de educación superior y pueden cursarse de manera . Talleres sociopreventivos: Funcionan de forma presencial en centros de jubilados y pensionados distribuidos en distintos puntos del país.

Listado de actividades: tecnología, memoria, arte e idiomas

La oferta académica varía según el calendario de cada universidad o centro, pero incluye opciones para todos los intereses:

Tecnología y herramientas digitales: Clases de computación básica, uso de teléfonos celulares, manejo de programas de oficina (como Microsoft Office) y fotografía digital.

Clases de computación básica, uso de teléfonos celulares, manejo de programas de oficina (como Microsoft Office) y fotografía digital. Cultura y expresión: Talleres de escritura creativa, literatura, dibujo y pintura, y producción de contenidos para radio.

Talleres de escritura creativa, literatura, dibujo y pintura, y producción de contenidos para radio. Salud cognitiva, idiomas y movimiento: Ejercicios de estimulación de la memoria, cursos de idiomas y propuestas de danza y expresión corporal.

Paso a paso: cómo anotarse por internet en los cursos de PAMI

El trámite de inscripción es completamente digital y no requiere acercarse a una agencia. Para reservar tu lugar debés seguir estos pasos:

Ingresar al portal: Entrar a la página oficial de cursos y talleres de PAMI y elegir entre la opción UPAMI o talleres sociopreventivos .

Entrar a la página oficial de cursos y talleres de PAMI y elegir entre la opción o . Filtrar la búsqueda: Buscar la actividad deseada por temática o institución organizadora y verificar días, horarios y cupos disponibles.

Buscar la actividad deseada por temática o institución organizadora y verificar días, horarios y cupos disponibles. Confirmar los datos: Completar el formulario con tus datos personales y confirmar la solicitud. Una vez registrada, el docente o responsable se comunicará por correo electrónico o teléfono para indicar el inicio de la cursada.

Quiénes pueden participar y qué pasa si no estás afiliado a PAMI

Las capacitaciones están destinadas principalmente a jubilados y pensionados afiliados a PAMI, sin restricción por nivel educativo previo.

No obstante, algunas casas de estudio habilitan cupos especiales para adultos mayores que no pertenecen a la obra social. Por ejemplo, la Universidad Nacional de General Sarmiento permite la inscripción de mayores de 65 años no afiliados a PAMI mediante un trámite específico de la institución.