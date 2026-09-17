Especial septiembre: cómo aprovechar el 25% de ahorro y 6 cuotas en ropa y deportes con Banco Provincia

Por Denisse Helman
Especial septiembre: cómo aprovechar el 25% de ahorro y 6 cuotas en ropa y deportes con banco provincia

Si estabas planificando renovar ropa o calzado durante este mes, la promoción especial del Banco Provincia cuenta con un esquema de beneficios de 25% de ahorro y financiación sin interés en comercios adheridos.

Fechas de vigencia de la promoción

La campaña especial para los rubros de indumentaria y casas de deportes estará disponible del 17 al 20 de septiembre de 2026.

Durante esta ventana de cuatro días, las personas usuarias podrán realizar sus compras en las marcas y comercios registrados en la promoción oficial.

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Porcentaje de descuento y financiación

El beneficio otorga un 25% de ahorro en las compras realizadas en locales adheridos del sector.

Además de la bonificación sobre el precio de compra, la entidad bancaria permite financiar el saldo en hasta 6 cuotas sin interés.

Medios de pago y modalidad habilitada

El beneficio aplica pagando mediante la aplicación Cuenta DNI o con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

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Para acceder a las cuotas sin interés y al descuento, las compras deben realizarse mediante la lectura de código QR o con tarjetas adheridas en los locales que participan de la acción.

Cómo consultar los comercios adheridos

Para validar qué locales están incluidos en la promoción, se debe ingresar al buscador oficial del Banco Provincia.

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En la plataforma digital se puede filtrar por nombre del establecimiento, rubro o localidad antes de concretar la transacción.

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