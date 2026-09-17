Atención conductores: avanza una obra clave en la Autopista Buenos Aires–La Plata y ya evalúan otro cambio

Quienes usan con frecuencia la Autopista Buenos Aires–La Plata empiezan a ver cambios concretos en uno de los sectores con mayor volumen de tránsito. La ampliación que se ejecuta entre el Acceso Sudeste y Hudson ya muestra avances diferenciados por tramo y, además, apareció una novedad que podría extender el proyecto hacia el sentido contrario.

La intervención apunta al sector por el que circulan decenas de miles de vehículos por día y donde los embotellamientos en horarios pico suelen concentrarse entre Avellaneda, Quilmes y Berazategui. El dato que vuelve relevante la obra ahora es que los trabajos ya no están solamente en una etapa inicial.

Una actualización difundida este jueves 17 de septiembre, con datos atribuidos al Ministerio de Infraestructura bonaerense, indicó que los dos frentes de obra tienen distintos niveles de ejecución. Al mismo tiempo, las autoridades analizan una nueva licitación que podría modificar también la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Qué está cambiando en la Autopista Buenos Aires–La Plata

La obra central consiste en sumar un cuarto carril en sentido a La Plata entre el Acceso Sudeste, a la altura del kilómetro 11,5, y el peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45. Son aproximadamente 20 kilómetros.

No se trata únicamente de agregar una franja nueva de circulación. El proyecto contempla además la repavimentación de los tres carriles existentes y la colocación de una carpeta asfáltica sobre la calzada para unificar niveles.

El Ministerio de Infraestructura de la Provincia ya había informado que la ampliación forma parte del plan de obras de AUBASA y que alcanza directamente a los partidos de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. La documentación oficial puede consultarse en el sitio del Gobierno bonaerense.

Para quienes circulan por esta misma autopista también rige desde esta semana un nuevo esquema de fiscalización del pago. Las cámaras pueden registrar pasos sin abonar y existe un mecanismo para regularizar antes de que avance una infracción. El detalle está en esta guía sobre cómo funcionan las cámaras y las multas por peaje.

Cuánto avanzó cada tramo

Según el reporte conocido este jueves, el primer frente —entre los kilómetros 11,5 y 20— alcanzó aproximadamente un 70% de ejecución. Allí se incluyen tareas de repavimentación, tendido de fibra óptica y trabajos en el entorno de Nuevo Quilmes.

El segundo sector, entre los kilómetros 20 y 30,45, se ubica en torno al 50%. En ese tramo se realizan tareas de bacheo, reconstrucción de calzada y obras complementarias, entre ellas un muro de contención.

Ver también: Confirmado: dieron de baja radares en la Provincia y hay un dato clave para quienes recibieron multas

Los porcentajes permiten dimensionar algo que para el conductor cotidiano puede resultar difícil de medir desde el auto: la ampliación ya avanzó de manera importante, aunque todavía quedan etapas antes de completar todo el corredor intervenido.

El otro cambio que ya se analiza

La novedad es que las autoridades bonaerenses evalúan licitar un cuarto carril también en sentido hacia CABA. Por ahora se trata de una posibilidad en análisis y no de una obra adjudicada ni iniciada.

Ese punto es clave porque la ampliación actual está concentrada en la mano hacia La Plata. Si finalmente prospera la nueva licitación, el corredor podría terminar con cuatro carriles en ambos sentidos en el tramo de mayor demanda.

La autopista mueve alrededor de 200.000 vehículos por día en los sectores más transitados, de acuerdo con datos oficiales difundidos cuando comenzó la ampliación. Por eso cualquier modificación de capacidad tiene impacto directo sobre los tiempos de viaje de miles de personas.

Qué deben tener en cuenta quienes pasan por la zona

Mientras continúan las obras, el escenario puede variar según el frente activo y el momento del día. La recomendación práctica es circular con atención a la señalización transitoria, respetar las velocidades indicadas y prever demoras si se reducen carriles por tareas puntuales.

El dato para seguir desde ahora será si la Provincia convierte en licitación formal la ampliación hacia CABA. De ocurrir, la obra dejaría de ser una mejora en una sola mano para transformarse en una intervención mucho más amplia sobre uno de los accesos más utilizados del área metropolitana.