Estudiantes vs corinthians en vivo: horario, tv y cómo verlo sin pelota libre

Estudiantes vs Corinthians EN VIVO es uno de los partidos más esperados de la Copa Libertadores: el Pincha recibe al conjunto brasileño por la ida de los cuartos de final y buscará construir una ventaja antes de viajar a San Pablo.

El encuentro se jugará este miércoles 9 de septiembre desde las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. La serie se definirá una semana después en Brasil, por lo que cada detalle de la primera noche puede resultar decisivo.

Quienes buscan el partido por internet suelen escribir Pelota Libre, Fútbol Libre, Pirlo TV o Roja Directa. Antes de entrar en páginas desconocidas, conviene revisar esta guía para ver fútbol online y reconocer cuáles son las señales habilitadas.

Estudiantes vs Corinthians EN VIVO: hora y TV en Argentina

Partido Estudiantes de La Plata vs Corinthians Competencia Copa Libertadores, cuartos de final (ida) Fecha Miércoles 9 de septiembre de 2026 Hora 21:30 de la Argentina Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), La Plata TV Fox Sports Streaming oficial Disney+ Premium

La transmisión televisiva en la Argentina estará a cargo de Fox Sports. Para verlo desde un celular, computadora, tableta o Smart TV, la alternativa anunciada es Disney+ Premium, siempre que el usuario tenga un plan compatible.

La disponibilidad puede variar fuera del país. La recomendación es comprobar la grilla del operador local y evitar enlaces que pidan instalar archivos, extensiones o reproductores desconocidos.

Pelota Libre, Fútbol Libre, Pirlo TV y Roja Directa: qué tener en cuenta

Las búsquedas con los términos Pelota Libre, Fútbol Libre, Pirlo TV y Roja Directa aumentan antes de los partidos importantes. Sin embargo, esos nombres no corresponden a las señales oficiales anunciadas para Estudiantes vs Corinthians y pueden conducir a páginas que cambian de dominio, abren ventanas invasivas o intentan capturar datos.

Para seguir el encuentro sin riesgos innecesarios, las opciones confirmadas son Fox Sports en televisión y Disney+ Premium por streaming. También es posible acompañar el minuto a minuto desde los canales oficiales de la Copa Libertadores y las cuentas verificadas de ambos clubes.

No ingreses datos bancarios en páginas sin identificación clara.

No descargues programas para activar una transmisión.

Verificá que la aplicación corresponda al proveedor contratado.

Si el video no aparece, revisá que tu plan incluya el evento.

Cómo llega Estudiantes al cruce de cuartos de final

El equipo de La Plata alcanzó esta instancia después de superar a Universidad Católica. Jugar la ida en UNO le ofrece la oportunidad de apoyarse en su público, pero también lo obliga a administrar los riesgos: un gol recibido puede modificar por completo el planteo de la revancha.

Estudiantes llega con la posibilidad de utilizar a la mayor parte de su plantel. La intensidad en la mitad de la cancha, la pelota parada y la presión sobre la salida rival aparecen entre las claves de un partido que probablemente tenga momentos muy diferentes.

En una eliminatoria de 180 minutos, no todo se resuelve en el tramo inicial. El Pincha deberá encontrar profundidad sin quedar expuesto a las transiciones de un rival acostumbrado a competir en escenarios de alta exigencia.

Las bajas de Corinthians y su principal amenaza

Corinthians dejó en el camino a Rosario Central y llega a La Plata con ausencias importantes. Yuri Alberto y Raniele no estarían disponibles, dos bajas que condicionan las alternativas del conjunto paulista.

Aun así, el equipo brasileño mantiene futbolistas capaces de definir una acción aislada. La precisión de Memphis Depay y Rodrigo Garro en la pelota detenida puede ser una amenaza, especialmente si el encuentro se vuelve cerrado y con pocas situaciones de juego.

El duelo también tendrá una batalla táctica en los costados: Estudiantes intentará empujar desde el inicio, mientras Corinthians puede sentirse cómodo si logra bajar el ritmo y llevar la definición abierta a San Pablo.

Cuándo se juega la revancha

El partido de vuelta está previsto para el miércoles 16 de septiembre a las 21:30 de la Argentina en el Neo Química Arena. El resultado de La Plata determinará qué equipo llegará con la obligación de buscar el arco rival.

Las formaciones titulares suelen confirmarse aproximadamente una hora antes del inicio. Para evitar datos desactualizados, conviene revisar los perfiles oficiales de Estudiantes, Corinthians y CONMEBOL cuando se acerque el comienzo.

La transmisión y el horario pueden sufrir modificaciones de último momento. Si eso ocurre, la información válida será la comunicada por la organización del torneo y los operadores con derechos.