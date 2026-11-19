El próximo fin de semana largo vuelve a modificar la rutina de millones de argentinos, pero hay una diferencia que puede generar confusiones en comercios, oficinas y lugares de trabajo: la fecha histórica del Día de la Soberanía Nacional no coincide este año con la jornada de descanso trasladada.

La cuestión es especialmente importante para quienes trabajan en relación de dependencia y necesitan organizar sus horarios o calcular cuánto les corresponde cobrar. No alcanza con mirar qué día figura la conmemoración en el calendario: hay que distinguir la fecha original del feriado efectivo.

La situación también afecta a los comercios bonaerenses, que pueden mantener actividad durante el fin de semana largo, aunque las condiciones laborales no son iguales para todas las jornadas.

¿El viernes 20 de noviembre es feriado o se trabaja normalmente?

El viernes 20 de noviembre de 2026 es una jornada laboral habitual para quienes normalmente trabajan los viernes, salvo que exista un asueto particular, una disposición del empleador o un régimen especial aplicable.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora históricamente cada 20 de noviembre por la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Sin embargo, la legislación argentina lo incluye entre los feriados trasladables. Como este año la fecha original cae viernes, el descanso se desplaza al lunes siguiente.

El mecanismo surge del artículo 6 de la Ley 27.399, que establece el traslado al lunes posterior de los feriados nacionales trasladables que coinciden con jueves o viernes. Por eso, la jornada de descanso nacional corresponde al lunes 23 de noviembre.

Qué pasa con el pago del viernes 20 y el lunes 23

La diferencia tiene consecuencias directas para la liquidación salarial. Para el personal comprendido por la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 166 establece que quien presta servicios durante un feriado nacional debe percibir la remuneración habitual correspondiente a esa jornada más una cantidad igual.

En términos prácticos, esto suele describirse como pago doble por trabajar el feriado, aunque el cálculo específico puede depender de la modalidad salarial, el convenio colectivo y otros conceptos de la liquidación.

Fecha Condición general Si se trabaja Viernes 20 de noviembre Día laborable habitual Pago normal, salvo condiciones especiales Sábado 21 Fin de semana Según jornada, descansos y convenio Domingo 22 Fin de semana Según descansos y régimen laboral Lunes 23 Feriado nacional trasladado Remuneración de feriado según artículo 166

Esto no significa que todos los trabajadores cobren automáticamente un adicional por el solo hecho de que exista un fin de semana largo. La remuneración depende de si efectivamente prestan servicios, de su forma de contratación y de las reglas laborales aplicables.

¿Los comercios pueden abrir el lunes feriado?

Sí, un comercio puede abrir durante un feriado nacional, siempre que respete las normas laborales y las disposiciones específicas que correspondan a su actividad y jurisdicción. El feriado no implica por sí mismo la prohibición general de abrir negocios.

En localidades comerciales y turísticas de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Tandil, La Plata o municipios de la Costa Atlántica, algunos locales pueden optar por atender al público. Eso no elimina el derecho de sus empleados a la remuneración especial cuando trabajan un feriado nacional bajo el régimen correspondiente.

Los trabajadores de comercio deben revisar además las condiciones de su convenio y los acuerdos que rijan en su establecimiento. Una decisión empresarial de abrir no convierte al feriado en un día laboral ordinario para la liquidación salarial.

Feriado y día no laborable: por qué no son lo mismo

La distinción también ayuda a evitar errores frecuentes. El feriado nacional tiene un régimen legal específico de descanso y remuneración. En cambio, en un día no laborable, la regla general del artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo deja la decisión de trabajar al empleador, con excepciones para determinadas actividades, y el salario por los servicios prestados es simple.

Por eso no corresponde utilizar indistintamente las expresiones feriado, asueto y día no laborable. Cada una puede tener consecuencias diferentes, tanto para los trabajadores como para las empresas.

La referencia legal puede consultarse en el texto actualizado de la Ley de Contrato de Trabajo y en el calendario oficial de feriados nacionales. Si un organismo, municipio o empleador anuncia un asueto adicional, conviene verificar expresamente a quiénes alcanza.

Qué conviene revisar antes del fin de semana largo

Si tenés que trabajar el lunes 23, consultá con anticipación cómo se organizará el servicio y de qué manera se liquidará esa jornada. También es útil conservar el registro de horarios efectivamente cumplidos, especialmente en actividades con turnos rotativos.

Quienes planean hacer trámites o compras deben distinguir la actividad privada de los servicios públicos: los horarios de atención pueden cambiar según cada institución y localidad. Para una guía específica de bancos, escuelas y transporte, podés consultar también qué servicios funcionan durante el feriado del lunes 23.