Los empleados de supermercados, locales de ropa, comercios de barrio y otras actividades alcanzadas por el convenio mercantil llegarán a diciembre con varios conceptos en el recibo. Para quienes están organizando las cuentas de las fiestas, la duda más frecuente no es solamente cuánto sube el sueldo, sino qué parte de los adicionales integra el aguinaldo.

El acuerdo paritario de octubre de 2026, difundido por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), contiene una escala que cambia mes a mes y mantiene sumas identificadas como no remunerativas. Esa combinación exige prestar atención al detalle de la liquidación y no sumar porcentajes de manera automática.

Hay un dato concreto para mirar en el próximo cobro: la última cuota de una suma extraordinaria dispuesta por el acuerdo de octubre. A su vez, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario corresponde al semestre julio-diciembre y debe determinarse según las reglas laborales aplicables.

Qué se paga junto con los haberes de noviembre

Las planillas de FAECYS para el CCT 130/75 establecen una suma no remunerativa extraordinaria de $50.000, dividida en dos cuotas de $25.000. La segunda figura en la escala de noviembre; por eso su pago suele materializarse cuando se abonan esos haberes, durante diciembre.

Es importante diferenciarla de los $120.000 no remunerativos provenientes de acuerdos anteriores. En la escala de noviembre aparecen ambos importes y, desde diciembre, comienza la incorporación escalonada de una parte de los $120.000 a los básicos.

El acuerdo indica asimismo que el adicional por antigüedad y el presentismo alcanzan las cifras remunerativas y no remunerativas ordinarias, excepto la suma extraordinaria por única vez de octubre. Esto evita un error común: aplicar todos los adicionales al bono extraordinario como si fuera salario básico.

Cuánto marcan las nuevas escalas de diciembre

Estos son algunos ejemplos del total de convenio de diciembre de 2026, antes de adicionales personales y descuentos, de acuerdo con las planillas divulgadas por la federación:

Categoría Básico diciembre Suma no remunerativa de acuerdos previos Total de referencia Maestranza A $1.278.222 $100.000 $1.378.222 Administrativo A $1.291.680 $100.000 $1.391.680 Cajero A $1.296.165 $100.000 $1.396.165 Auxiliar A $1.296.165 $100.000 $1.396.165

Los totales de la tabla no son el sueldo neto y no incluyen por sí solos el aguinaldo. Antigüedad, presentismo, jornada, otras remuneraciones y retenciones pueden modificar lo depositado.

¿El bono de $25.000 se suma automáticamente al aguinaldo?

No conviene asumirlo sin revisar el acuerdo y la liquidación. La legislación general toma para el SAC la mayor remuneración mensual devengada del semestre, mientras que los convenios pueden establecer reglas específicas sobre la incidencia de sumas que se pactan como no remunerativas.

Por eso, el nombre “no remunerativo” y la condición de “por única vez” son cuestiones centrales que deben comprobarse en el acta correspondiente. La circular de escalas informa los importes y el tratamiento para antigüedad y presentismo; no reemplaza una revisión de las cláusulas específicas sobre el SAC.

Como referencia didáctica, si una persona tuviera una mejor remuneración computable de $1.400.000 y hubiera trabajado los seis meses, la mitad sería $700.000 brutos. Ese ejemplo no es una liquidación oficial de ninguna categoría y no autoriza a sumar sin más todos los conceptos de la escala.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre

Para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, la segunda cuota del SAC tiene vencimiento legal el 18 de diciembre de 2026. Si el ingreso fue posterior al 1° de julio, corresponde analizar el proporcional. También hay que considerar que diciembre puede requerir un ajuste posterior cuando la mejor remuneración real difiere de la estimada.

La diferencia entre “salario devengado en diciembre”, “salario de noviembre que se deposita en diciembre” y “segunda cuota de aguinaldo” resulta especialmente importante este año, cuando coinciden montos de convenios diferentes en fechas cercanas.

Qué revisar en tu recibo para evitar errores

Categoría real: cajero, administrativo, vendedor, auxiliar o maestranza y su nivel correspondiente.

cajero, administrativo, vendedor, auxiliar o maestranza y su nivel correspondiente. Antigüedad y presentismo: observar a qué conceptos se aplican y cuáles están exceptuados.

observar a qué conceptos se aplican y cuáles están exceptuados. Suma extraordinaria: verificar la cuota de $25.000 de noviembre y no confundirla con los $120.000 de acuerdos previos.

verificar la cuota de $25.000 de noviembre y no confundirla con los $120.000 de acuerdos previos. SAC: revisar la base computable, el semestre y el importe proporcional si hubo ingreso reciente.

Para ampliar el cálculo, INFOZONA explica qué ocurre con horas extra y comisiones al determinar el aguinaldo.

Las escalas salariales de FAECYS de octubre de 2026 a mayo de 2027 permiten verificar cada categoría; para casos particulares corresponde consultar el acta del convenio y el recibo del empleador.