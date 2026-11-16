Los contribuyentes que arrastran obligaciones impositivas y previsionales tienen desde este lunes una posibilidad adicional para ordenar sus cuentas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una ampliación de su régimen especial de facilidades de pago, dirigida a empresas, pequeños contribuyentes y determinadas entidades sin fines de lucro.

La fecha es importante porque, aunque la medida había sido anunciada a comienzos de noviembre, este 16 de noviembre de 2026 se habilitó la incorporación de nuevas obligaciones al sistema. El cambio abarca deudas recientes que antes quedaban fuera del plan y ofrece un plazo de adhesión que se extiende hasta mediados del próximo año.

La posibilidad de financiar una deuda no implica una condonación automática, ni que cualquier contribuyente pueda ingresar sin cumplir requisitos. Hay diferencias en la cantidad de cuotas, el adelanto obligatorio y los conceptos que se permiten regularizar.

Qué cambió desde este lunes 16 de noviembre

La Resolución General 5924/2026 amplió el régimen previsto originalmente en la RG 5875/2026. Ahora permite incorporar obligaciones vencidas y multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive. Antes, el corte para incluir deudas era el 30 de junio.

ARCA indicó que las obligaciones comprendidas entre el 1° de julio y el 31 de octubre pueden cargarse en la herramienta Mis Facilidades desde el 16 de noviembre. La adhesión estará abierta hasta el 30 de junio de 2027.

Es una diferencia útil para comercios, profesionales y empresas que acumularon atrasos en los últimos cuatro meses. Pero no es un plan general para todas las obligaciones futuras: las posteriores al 31 de octubre no quedan comprendidas por esta ampliación.

Quiénes pueden solicitar el plan de pagos de ARCA

De acuerdo con las condiciones oficiales, pueden adherirse los siguientes grupos, siempre que cumplan la caracterización administrativa exigida:

Micro y pequeñas empresas con Certificado MiPyME vigente y encuadre correspondiente en el Sistema Registral.

con Certificado MiPyME vigente y encuadre correspondiente en el Sistema Registral. Medianas empresas de los tramos 1 y 2 , con la certificación y caracterización requeridas.

, con la certificación y caracterización requeridas. Pequeños contribuyentes identificados con el código 547 en el Sistema Registral de ARCA.

identificados con el código en el Sistema Registral de ARCA. Entidades sin fines de lucro registradas bajo las formas jurídicas admitidas, entre ellas asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales y ciertas entidades civiles.

La sola condición de monotributista o de titular de un negocio no acredita por sí misma el acceso. Antes de ingresar conviene verificar en la cuenta fiscal cómo figura caracterizado el contribuyente. También hay exclusiones legales para determinados sujetos y obligaciones.

Cuántas cuotas ofrece el plan y qué adelanto hay que pagar

ARCA establece distintas modalidades según el tamaño y el tipo de contribuyente. Para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, las condiciones principales son:

Contribuyente Máximo de cuotas Pago a cuenta Micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro 18 5% Medianas empresas (tramos 1 y 2) 15 10%

Para retenciones y percepciones impositivas, el máximo es menor: hasta 9 cuotas para el primer grupo y 7 cuotas para las medianas empresas. El importe mínimo tanto de cada cuota como del adelanto es de $50.000, y la tasa de financiación publicada por ARCA es del 2,75% mensual.

Las cuotas se debitan de una CBU declarada y vencen, como regla general, el día 16 de cada mes, a partir del mes siguiente a la consolidación. Si el primer débito no prospera, hay una segunda tentativa el día 26; ARCA prevé mecanismos de rehabilitación para cuotas impagas, con intereses en caso de mora.

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera

El régimen contempla obligaciones impositivas, recursos de la seguridad social, ciertas retenciones y percepciones tributarias y tributos aduaneros, junto con accesorios y multas que se ajusten al período habilitado.

Sin embargo, no todas las obligaciones pueden financiarse. Entre las exclusiones figuran anticipos o pagos a cuenta, cuotas de planes de facilidades vigentes, aportes a determinadas obras sociales, ART, seguro colectivo de vida obligatorio y obligaciones específicas de personal de casas particulares. La lista completa debe revisarse antes de consolidar una deuda.

La descripción detallada está en el apartado oficial de obligaciones alcanzadas y excluidas.

Cómo adherirse a Mis Facilidades paso a paso

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y acceso fiscal habilitado. Comprobar que la caracterización del contribuyente sea la correcta y que la CUIT esté activa, sin limitaciones. Verificar el Domicilio Fiscal Electrónico y tener presentadas las declaraciones juradas de las obligaciones a regularizar. Declarar una CBU para los débitos automáticos. Abrir Mis Facilidades y elegir “Régimen Especial de Facilidades de Pago – Obligaciones vencidas al 31/10/2026”. Revisar los conceptos propuestos, el anticipo, las cuotas y la tasa antes de confirmar la solicitud.

La presentación será comunicada por el Domicilio Fiscal Electrónico. La dependencia tributaria señala que no hay un límite en la cantidad de planes que pueden presentarse bajo este régimen, aunque cada solicitud debe cumplir sus condiciones. El detalle completo está disponible en la comunicación oficial de ARCA.

La otra medida para contribuyentes con deudas

Por separado, la RG 5923/2026 extendió hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión del inicio de determinadas ejecuciones fiscales y medidas cautelares para grupos de contribuyentes definidos en la norma. No debe confundirse esa suspensión con el perdón de la deuda ni con el ingreso automático a un plan de cuotas: son disposiciones distintas, aunque formen parte del mismo paquete.

La ampliación de la financiación complementa otras medidas que INFOZONA ya había explicado en su cobertura sobre los planes de pago de ARCA. Lo nuevo desde el 16 de noviembre es que el sistema permite incluir deudas vencidas hasta el último día de octubre.