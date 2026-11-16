Se acerca diciembre y muchos trabajadores miran el recibo de sueldo con la misma pregunta: si todavía no cumplieron seis meses en su empleo, ¿van a recibir aguinaldo o tienen que esperar hasta el próximo año? La respuesta puede cambiar el presupuesto para las fiestas, las compras de fin de año y las vacaciones.

La confusión es habitual entre quienes comenzaron un trabajo nuevo en agosto, septiembre, octubre o incluso noviembre. También aparece cuando una persona cambió de empleador durante el segundo semestre: hay quienes creen que perdieron el derecho a cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC) por no haber completado los seis meses.

La Ley de Contrato de Trabajo establece un mecanismo para estos casos. El monto depende del salario remunerativo y del tiempo trabajado durante el semestre, por lo que no todas las personas recibirán la misma suma aunque tengan sueldos idénticos.

Si empezaste a trabajar hace pocos meses, ¿cobrás aguinaldo?

Sí. En una relación laboral comprendida por la Ley de Contrato de Trabajo, no es necesario haber completado seis meses para tener derecho a la parte proporcional del aguinaldo. El período de referencia para la segunda cuota es el comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2026.

Para quien trabajó el semestre completo, la referencia habitual es el 50% de la mejor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. Cuando el vínculo comenzó durante ese período, la liquidación se ajusta al tiempo efectivamente trabajado.

El cálculo puede variar según el salario de cada mes, adicionales remunerativos, fecha exacta de ingreso, licencias y otras particularidades de la relación laboral. Por eso conviene usar las siguientes cifras como ejemplos para entender la proporción, no como montos oficiales de una actividad.

Cuánto cobrarías si entraste en agosto, septiembre, octubre o noviembre

Supongamos una persona con sueldo bruto remunerativo constante de $1.200.000 por mes, que comienza a trabajar el día 1 de uno de esos meses, permanece empleada hasta el 31 de diciembre y percibe remuneraciones iguales durante todo ese tiempo.

Si hubiera trabajado los seis meses completos del semestre, la cuota de diciembre sería de $600.000 brutos. Si trabajó menos, el resultado proporcional orientativo sería:

Fecha de ingreso del ejemplo Meses completos hasta diciembre Medio aguinaldo bruto orientativo 1 de agosto 5 $500.000 1 de septiembre 4 $400.000 1 de octubre 3 $300.000 1 de noviembre 2 $200.000

Los importes surgen de tomar como referencia una doceava parte de la suma de los sueldos remunerativos de los meses trabajados, suponiendo meses completos e ingresos uniformes. Son ejemplos brutos, sin descuentos ni situaciones especiales. Si empezaste el 12 o el 20 del mes, tu primer período no fue completo y no corresponde copiar la cifra de esta tabla.

Qué sucede si comenzaste a mitad de mes

En ese caso hay que liquidar la fracción efectivamente trabajada, y no contar como completo un mes durante el cual la persona solo prestó tareas durante algunos días.

Por ejemplo, alguien que ingresó el 15 de octubre no tiene exactamente los mismos días de servicio en el semestre que otra persona que empezó el día 1. El empleador debe considerar los conceptos remunerativos devengados y el período real, no utilizar ciegamente una multiplicación por la cantidad de meses que aparecen en el calendario.

El artículo 121 de la Ley de Contrato de Trabajo define el SAC a partir de la doceava parte de las remuneraciones; los artículos 122 y 123 regulan su pago y los supuestos proporcionales, incluido el caso de extinción del vínculo laboral. Para revisar una liquidación concreta, conviene comparar el recibo con las remuneraciones y fechas efectivas.

Hasta qué día tienen que pagarte el aguinaldo de diciembre de 2026

El artículo 122 de la Ley 20.744 establece que la segunda cuota del aguinaldo tiene vencimiento el 18 de diciembre de cada año. En 2026, esa fecha cae viernes.

La norma también indica que, para pagar la segunda cuota, el empleador debe estimar la remuneración de diciembre. Si el importe estimado difiere de lo efectivamente devengado, corresponde recalcular la diferencia e integrarla al salario de diciembre.

En medios y guías laborales suele mencionarse un margen adicional de días hábiles vinculado al artículo 128, que regula el pago de remuneraciones. Sin embargo, el vencimiento específico del SAC está expresamente fijado por el artículo 122: no conviene presentar una fecha posterior como una prórroga automática e indiscutida para todos los casos.

El texto actualizado puede consultarse en el sitio oficial de la Ley de Contrato de Trabajo.

Qué pasa si cambiaste de empleo en el segundo semestre

Si dejaste un trabajo durante el período julio-diciembre, el artículo 123 prevé el pago de la parte proporcional del SAC al extinguirse la relación laboral, junto con los demás conceptos que correspondan a la liquidación final. Luego, si ingresaste a otro empleo, el nuevo empleador tendrá que liquidar la fracción correspondiente al período trabajado bajo ese vínculo.

No corresponde que el segundo empleador pague el aguinaldo correspondiente a los meses trabajados para el anterior ni que el cambio de empleo borre automáticamente lo devengado antes. La clave es revisar ambas liquidaciones.

Tampoco hay que confundir el SAC de un trabajador dependiente con los ingresos de una persona que presta servicios como monotributista independiente: esa modalidad no genera por sí sola el aguinaldo de la Ley de Contrato de Trabajo. Distinta es la situación de un trabajador bajo relación de dependencia no registrada, que conserva derechos laborales y puede necesitar asesoramiento para reclamarlos.

Qué mirar en el recibo antes de reclamar una diferencia

Antes de comparar el depósito con los ejemplos de la tabla, revisá tres cuestiones: la fecha exacta de ingreso, las remuneraciones brutas computables del semestre y los descuentos legales o convencionales que correspondan.

Los conceptos no remunerativos no se incorporan automáticamente de la misma manera que los remunerativos; su tratamiento depende del marco legal y convencional aplicable. Si hubo horas extra o comisiones, también vale la pena revisar cómo integran la base de cálculo. INFOZONA ya detalló cómo pueden influir las horas extra y las comisiones en el aguinaldo.

Si encontrás una diferencia importante, pedí primero el detalle de la liquidación a Recursos Humanos o al empleador. Podés recurrir a tu sindicato o a un servicio oficial de orientación laboral según la jurisdicción y la actividad.

Para un cálculo individual no alcanza con saber el salario de bolsillo: hacen falta los datos remunerativos del recibo y los períodos concretos. La guía de orientación laboral del Estado nacional explica las reglas generales de pago del SAC y su fecha de vencimiento.