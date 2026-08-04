Empleadas domésticas con aumento en agosto 2026: cuánto vale la hora y el sueldo mensual

Las empleadas domésticas con aumento en agosto 2026 tienen un cambio que va más allá del 1,4% anunciado: la liquidación también incorpora al básico el último tramo de una suma que hasta ahora era no remunerativa. Esa combinación modifica la referencia para quienes cobran por hora y para las mensualizadas, y obliga a revisar recibos, antigüedad y adicionales.

El ajuste corresponde al trabajo realizado durante julio y se percibe en agosto. Es un dato clave porque no se trata, por el momento, de un nuevo aumento para las tareas de agosto, sino del cierre del cronograma definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Empleadas domésticas con aumento en agosto 2026: la escala completa

La Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial fijó cuatro subas acumulativas: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, ordenó incorporar al salario básico en abril y julio, en partes iguales, la suma no remunerativa acordada para marzo.

Con el último tramo ya aplicado, estos son los mínimos oficiales que deben utilizarse para liquidar el salario correspondiente a julio, pagado durante agosto:

Categoría Hora con retiro Hora sin retiro Mes con retiro Mes sin retiro Supervisora $4.438,77 $4.829,13 $553.725,91 $612.673,11 Tareas específicas $4.223,25 $4.597,18 $517.006,43 $571.426,17 Caseros No corresponde $3.996,45 No corresponde $505.302,76 Cuidado de personas $3.996,45 $4.435,86 $505.302,76 $558.972,92 Tareas generales $3.733,72 $3.996,45 $458.053,22 $505.302,76

Los importes también pueden consultarse en la escala salarial oficial publicada por ARCA. Son pisos mínimos: empleador y trabajadora pueden acordar una remuneración superior.

Cuánto cobran las niñeras y cuidadoras de adultos

Las niñeras y quienes realizan asistencia no terapéutica de niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad están incluidas en la categoría cuidado de personas. En agosto, el mínimo es de $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro.

Para las mensualizadas, la referencia es de $505.302,76 con retiro y $558.972,92 sin retiro. Cuando una persona realiza tareas de distintas categorías, debe aplicarse la correspondiente a la actividad principal que desarrolla habitualmente.

Hasta cuándo se puede pagar el sueldo de julio

El personal mensualizado debe cobrar dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes siguiente. En agosto de 2026, el plazo alcanza hasta el jueves 6 de agosto. Para quienes cobran por día o por hora, el pago debe realizarse al finalizar la jornada o la semana, según lo acordado.

La remuneración mensual de la escala corresponde a una jornada de 48 horas semanales. Si la trabajadora presta servicios menos de 24 horas por semana, se toma el valor horario de su categoría y se multiplica por las horas trabajadas. Entre 24 y 48 horas semanales, el cálculo se realiza en forma proporcional sobre el sueldo mensual.

Antigüedad, zona desfavorable y horas extra

Al básico se le suma un 1% por cada año de antigüedad, computado desde el 1 de septiembre de 2020. Ese adicional debe figurar separado en el recibo y se calcula sobre el salario mensual correspondiente.

También continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la Provincia de Buenos Aires, el beneficio alcanza únicamente al partido de Patagones; no se aplica de manera general al resto del territorio bonaerense ni a CABA.

Las horas extra llevan un recargo del 50% en días comunes y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados. La guía oficial sobre salarios, aportes y contribuciones recuerda además que la parte empleadora debe registrar la relación laboral y emitir el recibo correspondiente.

Qué puede pasar con los salarios después de agosto

El 1,4% fue el último tramo de la paritaria cerrada para abril-julio. Hasta el momento no se publicó una nueva escala oficial para el trabajo realizado en agosto, por lo que estos valores continúan como referencia mínima mientras se aguarda una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Una futura negociación podría definir nuevos porcentajes, sumas fijas o un esquema escalonado. Hasta que exista una resolución oficial, cualquier cifra que circule por fuera de los organismos competentes debe tomarse como estimativa y no como un aumento confirmado.