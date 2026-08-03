Kicillof acusó a milei de "extorsionar" a las provincias para asegurar su reelección

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cargar con dureza contra el presidente Javier Milei y lo acusó de utilizar el desfinanciamiento de las provincias como una herramienta de presión política para obtener respaldo legislativo y favorecer un eventual proyecto de reelección.

Las declaraciones fueron realizadas a través de una columna de opinión publicada en un medio de Córdoba, donde el mandatario bonaerense cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que la administración libertaria recurre a la distribución de fondos públicos como “moneda de cambio” para condicionar el apoyo de los gobernadores en el Congreso.

“El método elegido es la extorsión”

En su análisis, Kicillof afirmó que el Ejecutivo nacional pretende modificar las reglas electorales en función de sus intereses políticos y aseguró que “el método elegido es la extorsión”, al considerar que la Casa Rosada condiciona el envío de recursos a las provincias a cambio del acompañamiento de proyectos legislativos, entre ellos los vinculados con las elecciones primarias (PASO).

Según el gobernador, el mecanismo consiste en devolver o transferir parte de los fondos retenidos únicamente a aquellas provincias que respalden las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Críticas al plan económico

El mandatario bonaerense también realizó un duro diagnóstico de la situación económica del país tras más de dos años de gestión de Milei. En ese marco, sostuvo que las políticas implementadas provocaron el cierre de unas 26.000 empresas y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo.

Además, aseguró que los únicos sectores beneficiados fueron la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera, mientras que actividades como la industria, el comercio y la construcción continúan mostrando retrocesos.

Reclamo por los recursos de las provincias

Kicillof afirmó que las 24 jurisdicciones del país acumulan una pérdida superior a los 47 billones de pesos, cifra que atribuyó a la caída de la coparticipación, la menor recaudación y la interrupción de transferencias nacionales obligatorias.

En ese sentido, señaló que ese monto representa aproximadamente el 13,4% de los recursos provinciales en términos reales y sostuvo que el superávit exhibido por el Gobierno nacional es prácticamente equivalente al dinero que dejaron de percibir las provincias.

“Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección”, expresó el gobernador bonaerense al cuestionar el rumbo político y económico de la administración nacional.

Crece la tensión política

Las declaraciones profundizan el enfrentamiento entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada, en un contexto marcado por las discusiones sobre el financiamiento de las provincias, la continuidad de las PASO y la estrategia electoral de cara a los próximos comicios nacionales.

El intercambio de críticas vuelve a poner en el centro del debate la distribución de los recursos federales y el vínculo entre el Gobierno nacional y los gobernadores, una discusión que continúa escalando tanto en el plano político como institucional