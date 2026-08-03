Proponen incorporar a los desaparecidos por la dictadura en el padrón electoral

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Sofía Vannelli, volvió a presentar en la Legislatura un proyecto de ley para incorporar la categoría de “elector ausente por desaparición forzada” en los padrones electorales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a fortalecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia mediante un reconocimiento permanente a las víctimas del terrorismo de Estado durante cada proceso electoral.

La propuesta busca que el Registro Electoral bonaerense identifique a aquellas personas que cuenten con una sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento acompañada por una resolución o certificado que reconozca la desaparición forzada. Asimismo, contempla la inclusión de casos detectados por la Secretaría de Derechos Humanos u organismos competentes, aun cuando no se hubiera realizado la reconversión judicial correspondiente.

Un reconocimiento permanente en los padrones

Según el proyecto, la condición de “elector ausente por desaparición forzada” deberá mantenerse de manera permanente en el padrón electoral hasta que exista una comunicación oficial sobre el fallecimiento de la persona tras la eventual identificación de sus restos.

Además, la iniciativa establece que esta identificación no podrá eliminarse por el transcurso del tiempo ni por razones de edad, ya que el padrón también debe cumplir una función de preservación de la memoria histórica para las futuras generaciones.

En ese marco, la propuesta dispone que los padrones impresos utilizados durante las elecciones distingan a estas personas mediante un sombreado o resaltado específico, permitiendo que los electores identifiquen esa condición durante la jornada de votación.

Cartelería en las escuelas durante las elecciones

Otro de los puntos centrales del proyecto establece que en cada establecimiento habilitado para votar se coloque cartelería con la nómina de las personas desaparecidas correspondientes al distrito o a la institución electoral.

Para la legisladora, esta medida constituye una forma de reparación simbólica y una herramienta para mantener viva la memoria colectiva en el contexto del principal acto democrático del país.

En los fundamentos, Vannelli sostiene que el objetivo es “institucionalizar en el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires y en los centros de votación un reconocimiento permanente a quienes, siendo ciudadanos con derecho al voto, fueron privados de su libertad y de su existencia legal por el accionar estatal represivo”.

En línea con la legislación nacional

La diputada plantea que la provincia replique el criterio ya vigente a nivel nacional, donde los padrones electorales incorporan la categoría de “elector ausente por desaparición forzada” para reconocer a las víctimas de la última dictadura militar.

Según argumenta el proyecto, esa incorporación permitió evitar que “formalismos civiles del pasado oculten la verdad histórica”, al tiempo que consolidó una política pública orientada a preservar la memoria y garantizar el derecho a la verdad.

Memoria, democracia y Derechos Humanos

En otro tramo de la iniciativa se destaca que la colocación de cartelería en los establecimientos educativos durante los comicios representa una innovación para la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Vannelli sostiene que el acto de votar constituye la máxima expresión de la soberanía popular y que hacerlo en presencia de los nombres de quienes fueron desaparecidos por el Estado fortalece el compromiso ciudadano con el Nunca Más y vincula el ejercicio democrático con la defensa de los Derechos Humanos.

“La identificación de electores ausentes por desaparición forzada responde a una exigencia ética de reparación histórica. Es un aporte mínimo pero trascendental para que el Estado bonaerense asuma su responsabilidad de asegurar la verdad y preservar la memoria colectiva”, concluye la legisladora en los fundamentos de la iniciativa.