Trágico accidente en ruta 2: un muerto y un herido grave tras un violento choque

Un fatal siniestro vial se registró durante la madrugada de este sábado 1 de agosto sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51, en jurisdicción del partido de La Plata.

Por causas que son materia de investigación, un Citroën C3 Aircross impactó contra un camión Chevrolet 14.000 con acoplado, que circulaba en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de la violencia del impacto, el automóvil despistó y terminó volcado a un costado de la calzada.

La víctima fatal fue identificada como Lucas Eduardo Yancovich, de 42 años, oriundo de la ciudad de Mar del Plata, quien falleció prácticamente en el acto debido a las gravísimas lesiones sufridas.

En tanto, su acompañante, Santiago Esteban Márquez, de 21 años y domiciliado en Morón, resultó con heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece internado con pronóstico reservado. Según trascendió posteriormente, debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el siniestro trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de emergencias y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

La causa quedó en manos de la Justicia, que procura establecer la mecánica del accidente mediante pericias y el relevamiento de testimonios.

El hecho volvió a poner de relieve la necesidad de extremar las medidas de precaución al circular por la Ruta 2, una de las principales vías de comunicación de la provincia de Buenos Aires, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta considerablemente el flujo vehicular.