Provincia Seguros lanzó una cobertura para mascotas: planes desde $1,7 millones y asistencia veterinaria 24 horas

Si tenés un perro o un gato en casa y querés estar tranquilo ante cualquier urgencia médica o accidente, hay una nueva opción pensada para tu bolsillo.

El Banco Provincia lanzó a través de Provincia Seguros una cobertura integral para mascotas con reintegros de hasta $4.110.000 y atención las 24 horas.

Tres planes disponibles y sumas aseguradas de hasta $4.110.000

El nuevo seguro ofrece tres modalidades de contratación adaptadas a cada necesidad: Esencial, Plus y Premium.

Las sumas aseguradas alcanzan un techo de $1.710.000 para el plan Esencial, $2.910.000 para el Plus y $4.110.000 para la opción Premium.

Además, la versión Premium otorga una cobertura por responsabilidad civil de hasta $3.000.000 en caso de daños a terceros.

Reintegros para vacunas, castración y consultas veterinarias online

El producto incluye beneficios para la atención médica diaria del animal:

Castración: reintegro de hasta $125.000 anuales .

reintegro de hasta . Vacunación: cobertura de hasta $30.000 por año .

cobertura de hasta . Veterinario online: acceso a hasta 6 consultas por año .

acceso a hasta . Orientación telefónica: asistencia veterinaria y legal ilimitada.

También cubre urgencias por accidente o enfermedad, gastos por extravío y servicios en caso de fallecimiento o cremación.

Contratación directa sin examen médico ni declaración de salud

Un detalle clave es que la incorporación es automática, por lo que no hace falta presentar una declaración de salud ni estudios previos de la mascota.

La protección está activa las 24 horas, los 365 días del año, y la póliza se renueva en forma automática.

Cómo gestionar la póliza por internet o de forma presencial

Para solicitar el seguro podés ingresar al cotizador online de Provincia Seguros y emitir la póliza en el acto.

Si preferís realizar el trámite de forma personal, podés dirigirte a las sucursales habilitadas del Banco Provincia.

En caso de un siniestro o emergencia, las denuncias se realizan llamando al 0810-222-2444 o en la sucursal más cercana.