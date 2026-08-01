Horror en la ruta: siete muertos tras un tremendo choque entre un auto y un camión

Una de las peores tragedias viales del año en la provincia de Buenos Aires se registró en las ultimas horas sobre la Ruta Provincial 192, en jurisdicción del partido de Exaltación de la Cruz. Un violento choque frontal entre un automóvil y un camión dejó un saldo de siete personas fallecidas, cinco de ellas menores de edad, mientras que un joven permanece internado en estado crítico.

El dramático siniestro ocurrió en un contexto de intensas lluvias y condiciones climáticas adversas que afectaban gran parte del territorio bonaerense. Por causas que aún son materia de investigación, un automóvil GMC Chevette en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz que circulaba sin carga.

La violencia del impacto fue tal que siete ocupantes del vehículo de menor porte murieron prácticamente en el acto, mientras que un joven de 21 años logró ser rescatado con vida por los equipos de emergencia. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue derivado de urgencia al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.

Bomberos Voluntarios, personal policial, servicios de emergencias y peritos de la Policía Científica trabajaron durante varias horas en el lugar del accidente para rescatar a las víctimas, preservar la escena y realizar las pericias que permitan establecer cómo ocurrió la tragedia.

Las víctimas

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

Emiliano Moreira (32 años).

Tamara Alvarenque (35 años).

Ludmila Fredes (20 años).

Santiago Fredes (19 años).

Milagros Moreira (15 años).

Josefina Moreira (12 años).

Martín Moreira (10 años).

El único sobreviviente del automóvil es un joven de 21 años, quien permanece internado en estado crítico.

Investigan las causas

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que procura determinar la mecánica del choque y establecer si las condiciones climáticas, el estado de la calzada u otros factores tuvieron incidencia en el fatal desenlace.

El trágico episodio vuelve a poner en evidencia la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente durante jornadas con lluvias intensas, baja visibilidad y calzadas resbaladizas, condiciones que incrementan considerablemente el riesgo de siniestros viales.