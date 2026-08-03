La primera semana de agosto comienza con mañanas frescas y tardes templadas

Finalizadas las vacaciones de invierno, la provincia de Buenos Aires comienza este lunes 3 de agosto con una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, aunque persistirá la abundante nubosidad en varios sectores y todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, especialmente durante la noche en el norte y el este provincial.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mayor parte del territorio bonaerense tendrá una jornada con ambiente fresco a templado, temperaturas máximas que rondarán entre los 16°C y 19°C, vientos leves a moderados y cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. En términos generales, no se esperan fenómenos meteorológicos de intensidad durante este lunes.

Para el martes 4 y miércoles 5 de agosto, las condiciones continuarán siendo relativamente estables. Se prevén mañanas frías con bancos de niebla y neblinas en sectores rurales y cercanos a cursos de agua, mientras que durante las tardes las temperaturas resultarán agradables para la época del año. La nubosidad será variable y las probabilidades de lluvias se mantendrán bajas en la mayor parte de la provincia.

Sin embargo, los modelos meteorológicos indican que hacia el jueves podría producirse un nuevo aumento de la inestabilidad con el regreso de lluvias y tormentas sobre distintas zonas bonaerenses, situación que continuará siendo monitoreada por el SMN en sus próximas actualizaciones.

Después de varios días marcados por alertas meteorológicas y abundantes precipitaciones, el inicio de esta semana ofrece una ventana de tiempo más favorable para las actividades al aire libre, los trabajos rurales y la circulación por las rutas de la provincia. No obstante, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los pronósticos oficiales, ya que las condiciones podrían modificarse hacia el cierre de la semana