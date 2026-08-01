Comenzó agosto con alivio: cesan las lluvias y mejora el tiempo en la provincia de Buenos Aires

Luego de un cierre de julio marcado por intensas lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento que afectaron a gran parte del territorio bonaerense, este sábado 1 de agosto comienza el octavo mes del año con una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana todavía persistirá una importante nubosidad sobre distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a partir del mediodía ya no se esperan precipitaciones y el tiempo tenderá a estabilizarse.

Las temperaturas acompañarán esta mejoría, con registros que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima, ofreciendo una jornada más agradable luego del intenso temporal que provocó anegamientos, complicaciones en el tránsito y numerosos inconvenientes en distintas localidades bonaerenses.

No obstante, el alivio será parcial. Para este domingo 2 de agosto, el SMN anticipa un nuevo descenso de la temperatura debido al ingreso de aire más frío. Se esperan 10°C de mínima y 15°C de máxima, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y un ambiente típicamente invernal.

Ante este panorama, quienes deban desplazarse por las rutas de la provincia de Buenos Aires, especialmente durante el regreso de las vacaciones de invierno, deberán conducir con extrema precaución. Si bien las lluvias habrán cesado, es posible encontrar sectores con calzada húmeda, banquinas blandas y menor adherencia, por lo que se recomienda respetar las velocidades máximas, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas.

De esta manera, agosto comienza con un escenario mucho más estable que el vivido durante las últimas horas, aunque con temperaturas frescas y abundante nubosidad, características propias del invierno bonaerense.