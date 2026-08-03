Agosto tendrá un nuevo fin de semana largo: ¿cuándo será?

Este mes de agosto ofrecerá a los argentinos una nueva oportunidad para descansar y viajar. El lunes 17 de agosto será feriado en todo el país por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas patrias más significativas del calendario nacional, que este año dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

El legado del Padre de la Patria

Cada 17 de agosto se recuerda el fallecimiento del José de San Martín, ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Considerado el Padre de la Patria y uno de los principales protagonistas de la independencia sudamericana, San Martín lideró la histórica campaña del Ejército de los Andes y desempeñó un papel decisivo en la emancipación de Argentina, Chile y Perú.

Su figura representa valores como la libertad, el compromiso con la patria, el sacrificio y la defensa de la soberanía, razones por las cuales cada año se realizan actos oficiales, ceremonias escolares y homenajes en distintos puntos del país para mantener vivo su legado.

Un fin de semana largo para viajar y descansar

En 2026, el feriado no se traslada, ya que el 17 de agosto coincide con un lunes. De esta manera, el descanso abarcará sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, conformando un fin de semana largo que será aprovechado por miles de familias para realizar escapadas turísticas, visitar familiares o simplemente disfrutar de unos días de descanso.

En la provincia de Buenos Aires, destinos de la Costa Atlántica, las sierras bonaerenses y numerosos pueblos turísticos esperan un importante movimiento de visitantes, lo que representa una oportunidad para fortalecer la actividad comercial, hotelera y gastronómica en plena temporada invernal.