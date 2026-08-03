Un policía fue hallado sin vida mientras cumplía funciones en brandsen

Un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue encontrado sin vida este domingo en una garita de seguridad del barrio cerrado Campos de Roca I, ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 65, en el partido de Brandsen. La Justicia lleva adelante una investigación para determinar cómo se produjo el trágico episodio.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el uniformado se encontraba cumpliendo un servicio de Policía Adicional cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, recibió un disparo en el pecho con su arma reglamentaria.

Tras el alerta, una ambulancia acudió al lugar alrededor de las 15:00. Sin embargo, el profesional médico que intervino solo pudo constatar el fallecimiento del efectivo.

La víctima era oriunda del partido de General Paz y prestaba funciones en el Comando de Prevención Rural (CPR) de General Belgrano, donde era ampliamente conocida por sus compañeros.

En la escena trabajaron efectivos policiales, peritos de Policía Científica y funcionarios judiciales, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes para preservar evidencias y avanzar con la investigación.

Por el momento, la causa permanece bajo investigación y no existe una hipótesis confirmada sobre lo ocurrido. Entre las posibilidades que analizan los investigadores figuran un eventual disparo accidental durante la manipulación del arma reglamentaria o una autodeterminación, aunque ambas líneas continúan siendo materia de análisis.

Asimismo, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del ingreso al barrio privado, junto con las pericias balísticas y los testimonios que se incorporen al expediente, serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que continuará con la recolección de pruebas para establecer con precisión las circunstancias en las que perdió la vida el efectivo policial. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial sobre el avance de la causa.