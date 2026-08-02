Aumento para empleadas domésticas: confirmaron los valores por hora y por mes que se cobran en agosto

Si trabajás en casas particulares o tenés personal a cargo, llegó el momento de calcular la liquidación de haberes del mes.

Durante agosto se abona el trabajo realizado en julio con un nuevo incremento porcentual y un ajuste clave en el básico que completa la paritaria vigente.

El esquema final del acuerdo paritario y la absorción de la suma fija

La Resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un aumento del 1,4% para los haberes de julio.

Además de este porcentaje, durante agosto se incorpora el 50% restante de la suma no remunerativa de marzo, quedando ese monto integrado de manera definitiva al sueldo básico.

Escala salarial para tareas generales y cuidado de personas

Para la categoría de Personal para Tareas Generales (limpieza, lavado y mantenimiento del hogar), las remuneraciones mínimas quedan fijadas en:

Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales .

y . Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

En cuanto al Cuidado de Personas (asistencia no terapéutica de niños, adultos mayores o enfermos), los valores mínimos pasan a ser:

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales .

y . Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Valores para supervisores, tareas específicas y caseros

Las categorías con funciones técnicas o de coordinación registran los siguientes pisos salariales:

Supervisores: $4.438,77 por hora ($553.725,91 mensuales) con retiro y $4.829,13 por hora ($612.673,11 mensuales) sin retiro.

($553.725,91 mensuales) con retiro y ($612.673,11 mensuales) sin retiro. Tareas Específicas: $4.223,25 por hora ($517.006,43 mensuales) con retiro y $4.597,18 por hora ($571.426,17 mensuales) sin retiro.

($517.006,43 mensuales) con retiro y ($571.426,17 mensuales) sin retiro. Caseros: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales (únicamente en modalidad sin retiro).

Adicionales obligatorios y panorama para las próximas paritarias

Los importes oficiales representan la remuneración mínima obligatoria para el personal registrado, tanto mensualizado como por hora.

A estos valores se les deben sumar los adicionales fijados por ley, como el concepto por antigüedad y el adicional por zona desfavorable, a la espera de que las autoridades convoquen a una nueva mesa paritaria.