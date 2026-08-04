Martes con nieblas y abundante humedad: así estará el tiempo

La provincia de Buenos Aires transita este martes 4 de agosto bajo condiciones meteorológicas estables, con una jornada caracterizada por la presencia de bancos de niebla durante las primeras horas del día, abundante nubosidad y temperaturas propias del invierno, aunque sin extremos térmicos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comienza con elevados niveles de humedad, lo que favorece la formación de neblinas y nieblas en distintos sectores del territorio bonaerense. Esta situación puede reducir de manera significativa la visibilidad, especialmente durante la mañana, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de la provincia.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente. Se espera un cielo mayormente nublado, con algunos períodos de nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre valores frescos durante la mañana y un ambiente templado por la tarde, ofreciendo una jornada agradable para las actividades al aire libre.

El viento soplará en forma leve, sin ráfagas de consideración, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja a lo largo de este martes, consolidando un escenario de estabilidad atmosférica en gran parte de la provincia.

¿Cómo seguirá el tiempo?

Las perspectivas para los próximos días indican que la humedad continuará siendo protagonista, con mañanas frescas, abundante nubosidad y temperaturas que se mantendrán dentro de los valores habituales para esta época del año.

Hacia el cierre de la semana podrían registrarse cambios en las condiciones del tiempo, con el incremento de la inestabilidad y la posibilidad de algunas lluvias aisladas en distintos sectores del territorio bonaerense.

Recomendaciones para este martes

Conducir con extrema precaución en presencia de bancos de niebla y reducir la velocidad.

Mantener una mayor distancia de seguridad entre vehículos.

Utilizar las luces bajas durante toda la circulación cuando la visibilidad sea reducida.

Consultar las actualizaciones del pronóstico antes de realizar viajes o actividades al aire libre.

El comienzo de la semana mantiene así un escenario típicamente invernal en la provincia de Buenos Aires, con humedad elevada, nubosidad persistente y temperaturas moderadas, mientras se espera un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia los últimos días de la semana.