Agosto arrancó con un cambio rotundo: así estará el tiempo en los próximos días

Tras el fuerte temporal que afectó a amplios sectores de la provincia de Buenos Aires en los últimos días, el inicio de agosto llegó con un escenario mucho más estable. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 2 de agosto predominarán las condiciones de tiempo seco, con nubosidad variable, ambiente fresco y sin fenómenos significativos para la mayor parte del territorio bonaerense.

Las lluvias y tormentas que marcaron el cierre de julio quedaron atrás y, al menos durante los próximos días, no se esperan precipitaciones de importancia en gran parte de la provincia. El viento soplará con intensidad leve a moderada, mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de valores típicos para esta época del año.

Para este domingo, las mínimas oscilarán entre los 4 y 8 °C en el interior bonaerense, mientras que las máximas se ubicarán entre los 13 y 17 °C, con registros algo superiores sobre la franja norte y el este provincial. Durante las primeras horas de la mañana podrían registrarse bancos de niebla y neblinas en sectores rurales, reduciendo la visibilidad sobre algunas rutas.

Semana con estabilidad y sin lluvias importantes

El pronóstico extendido indica que entre el lunes y el viernes continuará el predominio de condiciones estables. Se prevén jornadas con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, mañanas frías y tardes templadas, sin probabilidades relevantes de precipitaciones para la mayor parte de la provincia de Buenos Aires.

Las temperaturas tenderán a recuperarse lentamente hacia mediados de semana, favorecidas por el ingreso de aire más templado, aunque las madrugadas seguirán siendo frías, especialmente en el centro y sur bonaerense.

Precaución al circular

Si bien el tiempo será mucho más favorable que en jornadas anteriores, quienes deban viajar por las rutas bonaerenses deberán mantenerse atentos a la posible formación de niebla durante las primeras horas del día, fenómeno habitual en esta época del año y que puede reducir considerablemente la visibilidad.

Se recomienda:

Circular con luces bajas encendidas.

Reducir la velocidad en presencia de niebla.

Mantener una mayor distancia de seguridad.

Consultar el pronóstico y las actualizaciones oficiales antes de emprender viajes.

El comienzo del octavo mes del año llega así con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, ofreciendo una semana mucho más tranquila para la provincia de Buenos Aires luego de varios días de inestabilidad y fuertes tormentas.