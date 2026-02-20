¿Empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires? Calendario, paritarias y claves del ciclo lectivo 2026

Faltan pocos días para la fecha estipulada para el regreso a las aulas, y la incertidumbre vuelve a apoderarse de las familias bonaerenses. Si bien la Dirección General de Cultura y Educación oficializó hace meses un cronograma que garantiza los 190 días de clases, la reciente escalada en el conflicto salarial docente pone en jaque el inicio formal pautado para el lunes 2 de marzo de 2026.

En un contexto económico complejo, marcado por el recorte de transferencias nacionales y una inflación que erosiona el poder adquisitivo, los gremios han rechazado la última oferta del gobierno provincial, confirmando medidas de fuerza. A continuación, desglosamos la información oficial actualizada al día de hoy, el estado de las negociaciones y todo lo que necesitás saber para organizar el año escolar en la Provincia de Buenos Aires.

Calendario oficial 2026: cuándo empiezan y terminan las clases en PBA

De acuerdo con lo aprobado unánimemente por el Consejo General de Cultura y Educación, la provincia diseñó un esquema unificado para la gran mayoría de sus estudiantes, buscando asegurar la continuidad pedagógica y la previsibilidad institucional en todo el territorio.

Las fechas más importantes que debés tener marcadas para este ciclo lectivo son:

18 de febrero: Inicio del Período Extendido de Enseñanza. Más de un millón de alumnos de nivel primario y secundario que requerían acompañamiento pedagógico ya se encuentran en las aulas fortaleciendo sus aprendizajes.

Inicio del Período Extendido de Enseñanza. Más de un millón de alumnos de nivel primario y secundario que requerían acompañamiento pedagógico ya se encuentran en las aulas fortaleciendo sus aprendizajes. 2 de marzo: Fecha oficial de inicio de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario , además de las modalidades de Educación Técnica, Agraria, Especial y de Jóvenes y Adultos.

Fecha oficial de inicio de clases para los niveles , además de las modalidades de Educación Técnica, Agraria, Especial y de Jóvenes y Adultos. 9 de marzo: Comienzo de las actividades para los centros de Formación Profesional.

Comienzo de las actividades para los centros de Formación Profesional. 16 de marzo: Inicio del ciclo para la Educación Superior (Formación Docente y Técnica).

Inicio del ciclo para la Educación Superior (Formación Docente y Técnica). 22 de diciembre: Finalización unificada del ciclo lectivo 2026 para todos los niveles obligatorios.

Con este cronograma, el gobierno bonaerense busca dar cumplimiento a la resolución del Consejo Federal de Educación que establece un piso mínimo de 190 días efectivos de clases. Sin embargo, la materialización de este calendario en las primeras semanas está directamente atada a la resolución del conflicto paritario.

Alerta por paro docente: ¿por qué peligra el inicio del 2 de marzo?

A pesar de la planificación oficial, la realidad de este viernes 20 de febrero de 2026 indica que el comienzo normal de las clases está en grave riesgo. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que nuclea a gremios mayoritarios como SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA— ha ratificado medidas de fuerza que impactarían de lleno en el arranque del ciclo lectivo.

El detonante de esta decisión fue el fracaso de las recientes mesas de negociación. El Ejecutivo provincial ofreció un incremento salarial del 2% aplicable a los sueldos de febrero (sobre la base de enero). Los sindicatos rechazaron la propuesta de forma categórica por considerarla insuficiente. Argumentan que, descontando ciertos ítems retroactivos que dejan de percibirse, el aumento real de bolsillo representaría apenas un 1,5%, una cifra que no logra compensar la inflación acumulada.

El sector exige una recomposición que alcance al menos el 9,4% para equilibrar el costo de vida reciente. Ante la falta de acuerdo, el paro para el lunes 2 de marzo es inminente si el gobierno de Kicillof no formula una propuesta superadora en los próximos días.

Diferencias con CABA y otras provincias: tabla comparativa

Para las familias que viven en el AMBA, que trabajan en Capital o que tienen hijos estudiando en distintas jurisdicciones, es vital entender que el calendario no es uniforme. Mientras que Santiago del Estero fue la primera provincia del país en abrir las aulas el 18 de febrero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) optó por un inicio escalonado, diferenciándose de la PBA.

A continuación, una tabla comparativa para visualizar rápidamente las diferencias entre la Provincia de Buenos Aires (PBA) y CABA, los dos distritos con mayor matrícula del país:

Aspecto del ciclo lectivo Provincia de Buenos Aires (PBA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Inicio Nivel Inicial y Primario 2 de marzo de 2026 25 de febrero de 2026 Inicio Nivel Secundario 2 de marzo de 2026 2 de marzo de 2026 Receso de invierno 20 al 31 de julio de 2026 20 al 31 de julio de 2026 Finalización de clases 22 de diciembre de 2026 18 de diciembre de 2026 Días obligatorios proyectados 190 días 190 días

Como se observa en el cuadro, ambas jurisdicciones coinciden plenamente en las fechas de las vacaciones de invierno, lo cual facilita la organización familiar durante el mes de julio, pero difieren significativamente en el arranque de los niveles inicial y primario, y en el cierre definitivo del año.

Vacaciones de invierno y fines de semana largos

El receso invernal es el descanso intermedio más esperado para cortar con la rutina. En 2026, las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires se extenderán desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio. Al sumar los fines de semana previos y posteriores, los estudiantes y docentes disfrutarán de un corte de actividades de más de dos semanas completas.

Adicionalmente, el ciclo estará atravesado por feriados nacionales y días no laborables. Es importante tener en cuenta que las escuelas también prevén jornadas institucionales de capacitación docente a lo largo del año (cuyas fechas exactas son definidas por cada jefatura distrital), días en los cuales los alumnos no asisten a los establecimientos y que deben contemplarse en la logística del hogar.

Qué hacer frente a la incertidumbre: guía práctica para las familias

Frente a la posibilidad concreta de paros y alteraciones en los primeros días de marzo, la organización familiar requiere una dosis extra de previsión. Aquí detallamos acciones recomendadas para atravesar este período:

Mantener contacto directo con la institución: Las decisiones de adhesión al paro pueden variar drásticamente de una escuela a otra, e incluso entre distintos docentes del mismo establecimiento. Revisá diariamente los canales de comunicación oficiales del colegio (plataformas digitales, correos electrónicos, grupos de WhatsApp institucionales o carteleras físicas).

Las decisiones de adhesión al paro pueden variar drásticamente de una escuela a otra, e incluso entre distintos docentes del mismo establecimiento. Revisá diariamente los canales de comunicación oficiales del colegio (plataformas digitales, correos electrónicos, grupos de WhatsApp institucionales o carteleras físicas). Armar un “Plan B” de cuidado: Ante la inminencia de las medidas de fuerza confirmadas por el FUDB, es fundamental coordinar con anticipación redes de apoyo con familiares, grupos de padres o espacios extracurriculares para los días lunes 2 y martes 3 de marzo.

Ante la inminencia de las medidas de fuerza confirmadas por el FUDB, es fundamental coordinar con anticipación redes de apoyo con familiares, grupos de padres o espacios extracurriculares para los días lunes 2 y martes 3 de marzo. Informarse a través de canales oficiales: Evitá la desinformación masiva en redes sociales. Consultá las actualizaciones directas de los gremios y los comunicados oficiales de la Dirección General de Cultura y Educación (Portal ABC) para conocer el estado real de las negociaciones.

Evitá la desinformación masiva en redes sociales. Consultá las actualizaciones directas de los gremios y los comunicados oficiales de la (Portal ABC) para conocer el estado real de las negociaciones. Atención al Período Extendido: Si tu hijo o hija se encuentra en el grupo que ya comenzó las clases el 18 de febrero por necesitar apoyo pedagógico, verificá con la dirección si las jornadas de recuperación se mantendrán activas durante los días de huelga, ya que algunas escuelas garantizan guardias mínimas o personal directivo para estos alumnos específicos.

La situación actual es dinámica y las paritarias docentes pueden destrabarse o endurecerse contrarreloj. Estar bien informado y mantener una comunicación con los directivos será la principal herramienta de las familias bonaerenses para gestionar este complejo arranque escolar 2026.