A medida que se acerca el verano, una de las grandes dudas de quienes organizan sus vacaciones en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el tiempo. Después de jornadas de calor anticipado, la atención de los meteorólogos también está puesta en un fenómeno climático de alcance mucho mayor.

El Niño modifica la circulación atmosférica y puede cambiar las probabilidades de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo. Sin embargo, sus efectos no son idénticos en todas las localidades ni se traducen necesariamente en una sucesión de días lluviosos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó una perspectiva que permite entender qué podría ocurrir en territorio bonaerense durante el período que incluye diciembre y enero.

Qué prevé el SMN para las lluvias de diciembre y enero

El pronóstico climático trimestral, elaborado el 30 de octubre y correspondiente a noviembre, diciembre y enero de 2027, indica una mayor probabilidad de que las precipitaciones superen los valores habituales en Buenos Aires, con una señal menos marcada hacia el este provincial.

El informe también señala la posibilidad de episodios localmente más intensos en el centro y noreste del país. Esa perspectiva no constituye una alerta meteorológica activa para una ciudad en particular: se trata de una estimación de las condiciones acumuladas del trimestre.

El Instituto Nacional del Agua informó en su boletín hidroclimático de noviembre que la fase cálida de El Niño se mantendría con una probabilidad del 100% en el trimestre noviembre-enero. Ese porcentaje corresponde a la continuidad del fenómeno oceánico, no a las probabilidades de lluvia en una localidad bonaerense.

El otro dato que llama la atención: las temperaturas

El mapa del SMN favorece temperaturas medias inferiores a las normales en buena parte del centro argentino, con una señal especialmente marcada hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que desaparezcan las olas de calor. Los valores medios combinan jornadas más frescas y más calurosas. Un período con temperaturas medias relativamente moderadas puede incluir algunos días con máximas muy elevadas.

¿Lloverá durante todas las vacaciones?

No es posible saberlo con un informe trimestral. Dos semanas pueden tener condiciones muy distintas dentro de un mismo mes. Incluso una tormenta intensa durante una jornada puede contribuir de manera importante al total de precipitaciones de un período.

La mejor herramienta para decidir si conviene viajar, organizar actividades al aire libre o ir a la playa sigue siendo el pronóstico local de los días inmediatamente anteriores. En el sistema de alertas del SMN se puede consultar si se esperan fenómenos que requieran cuidados especiales.

Para conocer las perspectivas de largo plazo, el organismo actualiza su pronóstico climático trimestral. El informe de noviembre no cubre todo febrero y marzo, por lo que sería incorrecto extender sus conclusiones a toda la temporada sin una actualización.

Además, las familias que planeen una escapada este fin de semana pueden seguir la evolución del tiempo en el sur bonaerense, que corresponde a una escala temporal diferente.