Entre los bosques y las montañas de la Patagonia vive un animal que, por sus hábitos y la dificultad de encontrarlo en libertad, despierta una curiosidad especial. Es una de las especies emblemáticas del sur argentino y conocer su historia permite entender por qué conservar los ambientes naturales es tan importante.

Ahora, una nueva experiencia en la provincia de Buenos Aires propone acercar a los visitantes a esos paisajes sin necesidad de viajar hasta la cordillera. El recorrido combina imágenes, escenografía y recursos sensoriales para mostrar la vida de una especie amenazada.

Qué animal protagoniza la nueva experiencia de Temaikèn

Se trata del huemul, un ciervo nativo de los bosques andinos patagónicos de Argentina y Chile. La Fundación Temaikèn inauguró en noviembre, en su bioparque de Belén de Escobar, una propuesta denominada Huemul, una leyenda patagónica, según informó la prensa local.

La atracción utiliza proyecciones y efectos 4D para representar ambientes del sur y contar historias vinculadas a su fauna. No consiste en exhibir huemules vivos trasladados a Buenos Aires: el protagonista se conoce a través de una experiencia audiovisual y sensorial.

El diseño también busca presentar el trabajo de conservación que la fundación lleva adelante en Chubut junto a instituciones y autoridades locales.

Por qué el huemul necesita protección

La Administración de Parques Nacionales señala que el huemul es exclusivo de Argentina y Chile. Se trata de un ciervo de cuerpo robusto, adaptado a ambientes cordilleranos y bosques patagónicos, que actualmente habita áreas fragmentadas.

Entre las dificultades para su conservación figuran los cambios en el hábitat, la competencia con especies introducidas y los riesgos sanitarios. En Argentina fue declarado Monumento Natural Nacional por la Ley 24.702 en 1996.

Ese reconocimiento legal busca proteger a la especie y dar mayor relevancia a los proyectos de investigación y recuperación de sus poblaciones. La información de Parques Nacionales permite conocer más sobre sus características y las iniciativas destinadas a preservarlo.

Qué pueden conocer las familias en Escobar

La propuesta está pensada como un acercamiento educativo a los bosques patagónicos. La combinación de recursos visuales y sensoriales permite descubrir aspectos del ambiente en el que vive el huemul y comprender por qué no siempre es fácil observarlo en la naturaleza.

La Fundación Temaikèn detalla su programa de recuperación, reproducción y eventual reintroducción de ejemplares. El trabajo en los ambientes naturales es diferente de una actividad de exhibición: requiere investigación, seguimiento de los animales y coordinación entre especialistas.

Quienes quieran visitar el bioparque durante el fin de semana o las vacaciones deben consultar los horarios, la disponibilidad de entradas y las condiciones de acceso de la experiencia antes de viajar. La propuesta suma una alternativa para conocer la fauna argentina desde Buenos Aires sin confundir una recreación educativa con la presencia del animal en su hábitat.