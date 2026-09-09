Docentes bonaerenses: qué revisar si el sueldo depositado no coincide con la calculadora

Comparar el sueldo docente con una calculadora puede servir para ordenar las cuentas, pero también dejar una duda: por qué el importe que aparece en el banco es distinto del resultado estimado. Antes de atribuir esa diferencia a un error de liquidación, conviene comprobar qué se está comparando.

En la Provincia de Buenos Aires, el cargo y la antigüedad son parte de esa revisión. Si usaste la calculadora de sueldo docente de INFOZONA, el siguiente paso es contrastar los datos ingresados con tu recibo: una estimación orientativa no reemplaza la liquidación individual.

El primer control: qué mes y qué importe estás mirando

Mes trabajado, fecha del depósito y escala utilizada deben corresponder al mismo período. Comparar una referencia de agosto con un recibo de otro mes puede producir una diferencia aunque los dos importes estén correctamente calculados.

También hay que distinguir el básico, el total bruto y el neto a cobrar. El básico es un componente del salario; el bruto reúne los haberes antes de descuentos; el neto es el resultado después de las deducciones. Una tabla de básicos no permite, por sí sola, anticipar el depósito bancario.

Qué datos comparar en el recibo docente

Período liquidado: verificá el mes al que corresponde el recibo, además de la fecha en que cobraste.

verificá el mes al que corresponde el recibo, además de la fecha en que cobraste. Cargo y carga horaria: cotejá los cargos, módulos u horas utilizados en la estimación con los que aparecen liquidados.

cotejá los cargos, módulos u horas utilizados en la estimación con los que aparecen liquidados. Antigüedad y adicionales: comprobá que la referencia elegida represente tu situación y no la de un cargo testigo diferente.

comprobá que la referencia elegida represente tu situación y no la de un cargo testigo diferente. Conceptos extraordinarios: identificá si hay retroactivos, ajustes u otros importes que dificulten la comparación entre dos meses.

identificá si hay retroactivos, ajustes u otros importes que dificulten la comparación entre dos meses. Descuentos: revisá cada concepto antes de interpretar la diferencia como una quita salarial.

Si la duda se relaciona con el aumento, también conviene consultar el detalle de los tramos salariales y las escalas bonaerenses. El acuerdo comunicado por la Provincia el 8 de julio de 2026 estableció un 5% para julio y un 2% para agosto sobre los salarios de junio. Ese antecedente no debe confundirse con el anuncio de una nueva suba.

El comprobante del banco no muestra toda la liquidación

Para conocer el detalle hay que consultar el recibo de haberes o COULI. El portal oficial Servicios ABC incluye el acceso a Mis Haberes.

La documentación de ABC sobre la lectura del recibo distingue el total de descuentos del comprobante bancario de los conceptos detallados en el COULI. Por eso, ver una deducción en el banco no alcanza para identificar su origen: hay que abrir el recibo y revisar el concepto correspondiente.

Si la diferencia sigue sin explicación

Prepará el recibo del período observado, el del mes anterior y una descripción concreta de la diferencia: qué concepto esperabas encontrar y qué figura efectivamente. También guardá los datos y la escala utilizados en la calculadora. Esa comparación permite plantear una consulta más precisa ante el área que gestiona tu liquidación.

Una diferencia con una calculadora es un motivo para revisar, no una prueba automática de que el sueldo esté mal pagado. Antes de iniciar un reclamo, identificá el período, el concepto y el importe que necesitás aclarar.