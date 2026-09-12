Docentes bonaerenses: un dato nuevo vuelve a poner presión sobre el próximo aumento

La negociación de los docentes bonaerenses sumó un dato que puede convertirse en una referencia directa para la próxima paritaria. El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,7%, justo cuando los gremios empezaron a reclamar formalmente una nueva convocatoria salarial en la Provincia.

El número no define de manera automática el próximo aumento, pero sí sirve para medir qué pasó con el poder adquisitivo desde la última actualización. El acuerdo vigente terminó con un 5% en julio y un 2% en agosto sobre los salarios de junio. A partir de septiembre ya no hay otro tramo confirmado.

Por eso, mientras los gremios presionan para que se reabra la paritaria, también gana relevancia revisar cómo quedaron los haberes docentes que se cobraron en septiembre y cuánto representaría simplemente acompañar el IPC más reciente.

El 1,7% de agosto y su impacto sobre los salarios testigo

El IPC nacional subió 1,7% en agosto, según el informe publicado el 10 de septiembre por el INDEC. Si se aplicara solamente ese porcentaje sobre los salarios testigo de agosto, el resultado sería el siguiente:

Cargo testigo Salario agosto 1,7% adicional Referencia resultante Preceptor, 10 años $885.901 $15.060 $900.961 Maestro de grado, 10 años $1.018.575 $17.316 $1.035.891 Profesor 20 módulos, 10 años $1.380.137 $23.462 $1.403.599 Maestro + quinta hora, 10 años $1.268.805 $21.570 $1.290.375 Maestro jornada completa, 10 años $2.037.149 $34.632 $2.071.781

Estos montos no son una oferta salarial ni una escala oficial. Son una simulación matemática que permite dimensionar cuánto representa la inflación de agosto sobre algunos cargos testigo publicados por el sindicato.

Por qué la negociación puede ir más allá del IPC mensual

Una paritaria no se define mirando un único dato. Los gremios suelen evaluar la inflación acumulada, la evolución de la canasta familiar, la pérdida previa de poder adquisitivo y la estructura del salario. También importa si una eventual mejora se aplica sobre el básico o mediante sumas fijas.

En agosto, además, la canasta básica total subió 2,6%, por encima del IPC general. Ese dato también puede entrar en la discusión porque se acerca más al costo de vida de los hogares de ingresos medios y bajos.

Por eso, aunque el 1,7% sea una referencia inmediata, no necesariamente será el número que aparezca en una futura oferta. Una propuesta puede contemplar varios meses, incluir más de un tramo o incorporar una cláusula de revisión.

Desde qué piso parte hoy un nuevo aumento

La Provincia ya publicó la escala salarial docente correspondiente a agosto de 2026. Esa es la base vigente luego del acuerdo del 7% escalonado. La documentación oficial se encuentra en la sección de Escala Salarial de la Ley 10.579.

El dato del INDEC puede consultarse en la página oficial del Índice de Precios al Consumidor, que informó la variación mensual de agosto.

Qué diferencia hay entre empatar un mes y recomponer el salario

Aplicar 1,7% serviría solamente para replicar la variación general de precios de agosto sobre los salarios testigo actuales. No compensaría automáticamente pérdidas de meses anteriores ni contemplaría otros gastos que subieron por encima del promedio.

Ese matiz puede ser central en la paritaria. Los gremios pueden tomar el IPC como referencia, pero también reclamar una recomposición adicional si consideran que el salario quedó rezagado. Por eso, una eventual oferta podría superar el dato mensual o distribuirse en varios tramos.

Qué puede pasar ahora

El punto decisivo será si el Gobierno provincial responde al pedido gremial con una convocatoria concreta y, posteriormente, con una oferta. Hasta entonces, cualquier cálculo sirve para entender el escenario, pero no reemplaza una propuesta paritaria formal.

La discusión llega con un elemento que le da más presión: el último aumento ya se agotó y el nuevo IPC está publicado. Eso deja a septiembre como el primer mes del último tramo del año sin un incremento previamente pactado.