Docentes bonaerenses volvieron a mover la paritaria: el pedido urgente que puede definir los próximos sueldos

La discusión salarial de los docentes bonaerenses volvió a moverse y septiembre empieza a convertirse en un mes decisivo. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) formalizó un pedido para que el Gobierno provincial convoque nuevamente a la mesa paritaria, después de que el último acuerdo terminara de aplicarse con los haberes de agosto.

El reclamo no aparece de manera aislada. El entendimiento anterior había fijado un aumento del 7% sobre los salarios de junio, dividido en 5% para julio y 2% para agosto, y contemplaba volver a discutir la evolución de los ingresos durante septiembre. Con ese cronograma agotado, los gremios ahora buscan una nueva definición para el último tramo del año.

La presión se suma a un escenario en el que los salarios ya tienen una nueva escala vigente. Los valores de referencia pueden verse en la guía sobre cuánto cobran los docentes bonaerenses con el último aumento, mientras que el nuevo dato de inflación agrega otra variable a la negociación que viene.

Por qué los docentes bonaerenses piden una convocatoria urgente

El pedido fue presentado esta semana ante el Ministerio de Trabajo bonaerense por los gremios que integran el FUDB: SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP. El planteo apunta a retomar durante septiembre la discusión sobre salarios y condiciones laborales, tal como estaba previsto cuando se cerró la última negociación.

La palabra clave es reapertura. No se está discutiendo un tramo pendiente del acuerdo anterior: julio y agosto ya fueron incorporados a las escalas. Lo que está en juego es si habrá una nueva recomposición y desde qué mes comenzaría a impactar.

Por ahora no existe un porcentaje oficial confirmado. Tampoco hay una propuesta pública de la Provincia. Esa diferencia es importante porque en las próximas horas pueden empezar a circular números, pero cualquier cifra deberá distinguirse entre un reclamo gremial, una versión de negociación y una oferta formal.

Cómo quedaron los salarios después del último acuerdo

Las referencias difundidas por SUTEBA para trabajadores con diez años de antigüedad permiten dimensionar desde qué piso partiría una nueva negociación. Con la escala de agosto, un maestro de grado quedó en torno a $1.018.575; un preceptor, cerca de $885.901; y un profesor con 20 módulos, alrededor de $1.380.137.

Un maestro de grado con quinta hora quedó cerca de $1.268.805, mientras que la jornada completa rondó los $2.037.149. Son salarios testigo y no representan todos los recibos: antigüedad, zona, adicionales, módulos y situación de revista pueden modificar el monto final.

La Provincia mantiene publicadas las escalas oficiales de agosto para el personal comprendido en la Ley 10.579. Esas planillas son hoy la base concreta sobre la que se calcula el sueldo vigente y, eventualmente, cualquier incremento posterior.

Qué puede definir la próxima reunión

La cuestión más visible será el porcentaje de aumento, pero no es la única. Los gremios vienen llevando a la paritaria reclamos vinculados con violencia en las escuelas, sobrecarga laboral, régimen académico, licencias, titularizaciones, IOMA y sistema previsional.

Eso explica por qué la próxima mesa puede ser más amplia que una negociación puramente salarial. Aun así, el bolsillo será el eje principal: el dato de inflación de agosto y la evolución de la canasta básica llegan justo cuando el acuerdo anterior se quedó sin nuevos tramos.

El último entendimiento oficial puede consultarse en la comunicación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó el 7% escalonado de julio y agosto. Desde entonces, el escenario cambió y los sindicatos ya formalizaron la necesidad de volver a sentarse a negociar.

Una negociación que también puede ordenar el cierre del año

La fecha de la próxima convocatoria será importante porque el calendario empieza a achicarse. Si la negociación se resuelve durante septiembre, la Provincia todavía tiene margen para definir aumentos que impacten en octubre y en los meses siguientes. Si se demora, cualquier acuerdo deberá resolver cómo se compensa el período sin actualización.

Los gremios también miran de cerca la composición de una eventual propuesta. No es lo mismo un porcentaje incorporado al básico que una suma extraordinaria, porque el efecto sobre antigüedad, adicionales y futuros aumentos cambia. Ese será otro de los puntos a seguir cuando aparezca la primera oferta concreta.

Qué deberían mirar ahora los docentes

En los próximos días habrá tres señales importantes: si la Provincia fija una fecha de reunión, qué porcentaje llevan los gremios como referencia y si aparece una primera oferta oficial. Cualquiera de esos movimientos puede cambiar rápidamente las expectativas salariales para octubre, noviembre y diciembre.

INFOZONA seguirá actualizando la negociación a medida que se conozcan convocatorias, propuestas y nuevas escalas. Por ahora, lo concreto es que la paritaria docente volvió a activarse políticamente y el reclamo ya está sobre la mesa.