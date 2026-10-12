Día de la Madre: 30% de descuento y hasta 6 cuotas para comprar regalos antes del domingo

El Día de la Madre 2026 en Argentina se celebra este domingo 18 de octubre y ya hay promociones concretas para comprar regalos sin pagar el precio completo. Entre los beneficios vigentes sobresale una propuesta con 30% de ahorro y hasta seis cuotas sin interés en comercios adheridos, aunque solo se aplica en días específicos y tiene un tope de reintegro.

Para las familias de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia entre pagar al contado, usar la tarjeta física o abonar desde una billetera puede representar varios miles de pesos. La clave no es mirar únicamente el porcentaje del anuncio: hay que calcular el máximo de devolución y comprobar la adhesión del local.

Ver también: cuándo es el Día de la Madre 2026 y por qué se celebra en octubre.

Qué descuento confirmado hay para el Día de la Madre

Banco Provincia habilitó una promoción especial los viernes 9 y 16 y sábados 10 y 17 de octubre de 2026. El beneficio alcanza a compras en comercios adheridos de rubros seleccionados, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad.

Ahorro: 30% sobre la compra que cumpla las condiciones.

30% sobre la compra que cumpla las condiciones. Financiación: hasta seis cuotas sin interés en la promoción.

hasta seis cuotas sin interés en la promoción. Tope: $40.000 de reintegro por transacción.

$40.000 de reintegro por transacción. Próximos días habilitados: viernes 16 y sábado 17 de octubre.

viernes 16 y sábado 17 de octubre. Medios: tarjetas de crédito admitidas, también mediante formas de pago habilitadas en Cuenta DNI con tarjetas vinculadas.

La información y los comercios se pueden comprobar en el sitio oficial del especial Día de la Madre. La entidad aclara que el reintegro puede reflejarse hasta en el resumen siguiente y que el beneficio no se acumula con otras promociones.

Cuánto podés ahorrar realmente: ejemplos sencillos

Una compra de $50.000 alcanzada por la promoción generaría un descuento de $15.000, con un costo final de $35.000. Si el regalo cuesta $100.000, el 30% equivale a $30.000, por debajo del máximo permitido.

En una compra de $180.000, el 30% matemático sería $54.000, pero el tope reduce la devolución a $40.000. En ese ejemplo, el ahorro real deja el gasto en $140.000 y no en $126.000. El reintegro se acredita según las condiciones de la tarjeta, por lo que no necesariamente se descuenta íntegramente en el momento del pago.

Si vas a financiar, verificá que el comercio procese la operación dentro del plan ofrecido, y consultá el precio de contado. Las cuotas sin interés no significan que cualquier venta o plataforma online esté habilitada.

En qué rubros se pueden buscar regalos

La campaña oficial permite filtrar locales por nombre comercial, localidad, rubro y centro comercial. Entre las opciones publicadas aparecen indumentaria, perfumería, librerías comerciales, jugueterías y otros establecimientos seleccionados.

El buscador es particularmente útil para el interior bonaerense: no tiene sentido viajar hasta otra ciudad por un ahorro sin antes comprobar que haya un comercio adherido cerca. La lista es dinámica y conviene revisarla antes de salir a comprar.

Ver también: otras modalidades de descuentos y cuotas que conviene comparar.

Cinco cuidados para no perder el reintegro

Comprobá que el local esté incluido en el buscador oficial para el día de compra.

Confirmá que utilizás una tarjeta de crédito emitida por la entidad y un medio autorizado.

Evitá asumir que cualquier QR de una billetera virtual entra en la promoción.

Calculá el 30% y aplicá el tope de $40.000 antes de decidir el monto.

Guardá el comprobante y controlá el resumen de la tarjeta.

Qué pasa si comprás el domingo 18

La promoción de 30% y seis cuotas mencionada termina el sábado 17, según la vigencia publicada. Por eso, el domingo 18 no debe darse por incluida en este beneficio específico. Podrían existir otras promociones de comercios, bancos o billeteras, pero cada una necesita su propia fecha y condiciones oficiales.

El consejo para esta semana es elegir el regalo con anticipación, comparar el costo final y aprovechar únicamente los descuentos verificables. Una compra impulsiva por el porcentaje anunciado puede resultar más cara que una alternativa sin financiación.