Semana nación: el banco nación renovó los descuentos en supermercados y las cuotas sin interés

Si estás buscando aliviar el bolsillo en tus compras diarias, el Banco Nación oficializó la renovación del programa “Semana Nación”.

La iniciativa ofrece importantes topes de reintegro en supermercados, combustible y rubros esenciales, sumado a financiación de hasta 24 y 48 cuotas sin interés.

Descuentos en supermercados y mayoristas de lunes a domingo

Las promociones en grandes cadenas de alimentos se distribuyen a lo largo de toda la semana abonando a través de BNA+ con MODO:

Lunes: 20% de descuento en ChangoMas (tope de $25.000 ) y 25% en El Nene (tope de $12.000 por mes).

20% de descuento en ChangoMas (tope de ) y 25% en El Nene (tope de por mes). Miércoles: 30% de reintegro en Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES y Cabrales (tope de $12.000 por semana). Además, ChangoMas ofrece un 35% de ahorro (tope de $15.000 semanales).

30% de reintegro en Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES y Cabrales (tope de por semana). Además, ChangoMas ofrece un 35% de ahorro (tope de semanales). Jueves: 20% en Mayorista Nini con un tope de $20.000 y sin mínimo de compra.

20% en Mayorista Nini con un tope de y sin mínimo de compra. Viernes y Sábados: 10% en Supermercados Día (mínimo $35.000 y tope mensual de $20.000 ).

10% en Supermercados Día (mínimo $35.000 y tope mensual de ). Fin de semana: 20% en Disco y Vea (tope mensual de $25.000 ) más un 10% extra acumulable (tope de $20.000 ).

20% en Disco y Vea (tope mensual de ) más un 10% extra acumulable (tope de ). Especial Jubilados: Reintegro exclusivo del 5% de lunes a viernes en cadenas adheridas, con un tope de $20.000 por mes ($5.000 semanales).

Reintegro en combustibles y beneficios para el mantenimiento del auto

Para la carga de nafta y gasoil, los días viernes hay un 20% de reintegro con tope de $10.000 mensuales en estaciones YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf.

Quienes carguen en Shell obtienen además un 5% extra los viernes, acumulando $3.000 de reintegro adicional al mes.

En cuanto al mantenimiento del vehículo, el banco ofrece financiación en neumáticos: 3, 6 y 12 cuotas sin interés en marcas como Pirelli y Bridgestone, y 3 cuotas sin interés en Rosmi.

Financiación en electrodomésticos, tecnología y Tienda BNA+

Para la compra de bienes durables y productos para el hogar, la entidad financiera habilitó planes de pago extendidos con tarjeta de crédito:

Hasta 20 cuotas sin interés: En comercios como Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola.

En comercios como Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola. 12 cuotas sin interés: En productos seleccionados de JBL y la tienda oficial de Samsung.

En productos seleccionados de JBL y la tienda oficial de Samsung. Tienda BNA+: Financiación desde 12 hasta 18 cuotas sin interés según la categoría de la tarjeta, 24 cuotas sin interés para motos 0km y hasta 48 cuotas sin interés mediante la opción Préstamo Nación.

Descuentos en gastronomía, librerías y viajes nacionales

Los rubros de entretenimiento, compras generales y turismo también cuentan con beneficios activos semanalmente: