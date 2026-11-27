El último fin de semana de noviembre llega con una oportunidad para quienes planean salir a comer, juntarse con amigos o hacer una parada durante un viaje por la provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI mantiene promociones que permiten recuperar una parte de esos consumos, pero no alcanza con tener instalada la aplicación.

La diferencia puede estar en la forma de abonar, en el comercio elegido y en cuánto del límite semanal ya utilizaste. Por eso, antes de organizar una salida para el sábado 28 o el domingo 29, vale la pena revisar las condiciones.

Hay dos rubros especialmente interesantes para quienes aprovechen el fin de semana: la gastronomía y los locales Full de YPF adheridos. Ambos aparecen en la oferta de beneficios del Banco Provincia.

Cuánto devuelve Cuenta DNI este sábado y domingo

La promoción gastronómica de Banco Provincia establece un 25% de reintegro con un máximo de $8.000 semanales por persona. El sábado 28 y el domingo 29 son las dos últimas jornadas de noviembre en las que corresponde este beneficio.

Para aprovechar la devolución completa se necesitan $32.000 de consumos elegibles. No es obligatorio gastar esa cifra: si el importe de la compra es menor, se calcula la bonificación correspondiente, siempre que haya saldo disponible dentro del límite de reintegro.

Consumo Reintegro estimado Costo después de la devolución $12.000 $3.000 $9.000 $20.000 $5.000 $15.000 $28.000 $7.000 $21.000 $32.000 $8.000 $24.000 $40.000 $8.000 $32.000

Los cálculos suponen que todavía no se utilizó el tope y que el comercio y la operación cumplen las condiciones del banco. El reintegro no aumenta después de alcanzar el límite semanal.

También hay un beneficio para quienes paran en una YPF

El catálogo de Cuenta DNI incluye un 25% de ahorro los sábados y domingos en los locales YPF Full participantes. Para el cierre de noviembre, la promoción fue informada con un límite de $8.000 semanales.

Es importante distinguir una compra dentro del local gastronómico de una carga de nafta o gasoil. No se trata de una promoción de combustible. Si tenés previsto detenerte en una estación durante una escapada, consultá primero si su tienda participa y si los productos elegidos están incluidos.

Antes de sumar los posibles ahorros de distintos beneficios, revisá las condiciones de cada uno y el saldo de reintegro disponible. El porcentaje por sí solo no permite asegurar cuánto terminará recuperando cada usuario.

El detalle del pago que puede hacerte perder el descuento

En gastronomía, el banco exige que la operación se efectúe mediante los medios habilitados con dinero disponible en la cuenta. Entre las opciones figuran el QR compatible, los enlaces de pago habilitados y Clave DNI en terminales participantes.

Una transferencia directa al comercio no equivale a una compra realizada bajo las condiciones de la promoción. Tampoco hay que dar por hecho que cualquier QR o el uso de una tarjeta vinculada activará el beneficio.

Consultá al comercio antes de pagar, verificá el importe de la operación y conservá el comprobante. La devolución es posterior al pago: necesitás disponer del dinero para afrontar el ticket completo.

Cómo encontrar los comercios adheridos

En el portal de beneficios de Cuenta DNI podés consultar los comercios, las condiciones y los días de vigencia de cada promoción. Si ya tenés un restaurante elegido, es preferible verificar su adhesión antes de reservar o pedir la comida.

También podés revisar qué otros descuentos de Banco Provincia siguen vigentes hasta fin de noviembre. No hace falta gastar más para llegar al tope si eso implica realizar una compra que no tenías prevista.