Día de la madre 2026: ¿qué día se festeja en argentina?

El calendario nacional ya tiene definida la jornada exacta para planificar los festejos, los almuerzos familiares y las compras con anticipación. Aunque suelen circular dudas sobre posibles cambios de fin de semana, la festividad mantiene su tradición histórica en el almanaque de este año.

La fecha exacta de celebración en Argentina

En Argentina, el Día de la Madre se celebra formalmente el tercer domingo de octubre, por lo que en 2026 la festividad será el 18 de octubre.

A diferencia de otros países de la región que festejan en mayo, el calendario argentino conserva este fin de semana de octubre como la fecha central para las reuniones familiares y el comercio.

Descuentos bancarios y cuotas sin interés para las compras

De cara al domingo 18 de octubre, entidades como Banco Provincia y Banco Nación suelen lanzar beneficios especiales que incluyen hasta 30% de ahorro e incentivos en cuotas sin interés.

Estas promociones aplican habitualmente en indumentaria, calzado, perfumería y librerías, permitiendo pagar con tarjetas de crédito o billeteras virtuales como Cuenta DNI y MODO en comercios adheridos.

El origen histórico del festejo en octubre

La elección de esta fecha se remonta a la antigua tradición del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que conmemoraba la Maternidad de la Virgen María a mediados de octubre.

Aunque la Iglesia posteriormente trasladó esa celebración religiosa al 1 de enero, en Argentina se mantuvo el arraigo popular de festejarlo el tercer domingo del décimo mes del año.

Impacto en el comercio y promociones bancarias

Ese fin de semana concentrará el mayor movimiento comercial del mes en el sector minorista, gastronómico y de indumentaria.

Bancos y billeteras virtuales activarán durante la semana previa descuentos especiales y cuotas sin interés, facilitando las compras para la festividad.

Planificación de viajes y turismo familiar

Al caer domingo 18 de octubre, las familias suelen aprovechar para organizar almuerzos y traslados dentro de cada provincia o región.

Las autoridades del sector gastronómico recomiendan realizar reservas con anticipación en restoranes y paseos comerciales, ya que se prevé una altísima concurrencia durante toda la jornada.