Regar las plantas forma parte de la rutina de muchas casas, especialmente cuando llegan las temperaturas elevadas. Una maceta ubicada en un patio, una terraza o incluso cerca de una ventana puede necesitar agua todos los días para mantener el follaje en buenas condiciones.

Pero después del riego o de una lluvia suele quedar un elemento que pasa inadvertido. Aunque su tamaño sea pequeño y parezca limpio, puede reunir las condiciones que necesita el mosquito transmisor del dengue para reproducirse.

Por qué hay que revisar los platos debajo de las macetas

El mosquito Aedes aegypti utiliza recipientes que contienen agua para completar parte de su ciclo de vida. Entre los objetos que pueden acumularla se encuentran los platos y bandejas que se colocan debajo de las macetas, además de floreros, baldes, botellas, neumáticos y tapas.

El Ministerio de Salud explica que la prevención más importante consiste en eliminar o neutralizar los sitios de reproducción. Incluso pequeñas cantidades de agua pueden ser suficientes: no se trata solamente de grandes charcos o piscinas.

Según las recomendaciones oficiales para prevenir el dengue, los recipientes que no se utilizan deben retirarse. Los que cumplen una función cotidiana requieren medidas para impedir que se transforme su contenido en un criadero.

Vaciar el agua no siempre alcanza

Los huevos de este mosquito pueden quedar adheridos a las paredes de los recipientes. Por eso, además de descartar el agua acumulada, se recomienda limpiar y cepillar las superficies internas. Algunos huevos resisten períodos secos y pueden continuar su desarrollo cuando vuelve a haber agua.

En el caso de las macetas, se puede evitar el uso de platos que retienen agua innecesariamente o revisar su contenido después de cada riego. Si necesitás conservarlos para proteger el piso, mantenelos limpios y secos entre riegos.

Los bebederos de las mascotas requieren atención especial: no hay que privar al animal de agua, sino renovarla y limpiar el recipiente con regularidad.

Una revisión rápida que podés hacer después de la lluvia

Mirar debajo de las macetas y en los rincones de balcones.

Dar vuelta baldes y recipientes que estén en desuso.

Limpiar canaletas y desagües que puedan retener agua.

Mantener tapados los depósitos de agua.

Revisar juguetes, lonas y objetos que hayan quedado a la intemperie.

Estas medidas deben sostenerse durante todo el año y no solo cuando se detectan mosquitos adultos. También es importante usar repelente según sus instrucciones y colocar barreras físicas, como mosquiteros.

Si aparecen fiebre, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos u otros síntomas compatibles con dengue, consultá a un profesional de salud y evitá automedicarte. La prevención de criaderos es una medida comunitaria: lo que sucede en un patio también puede afectar a viviendas cercanas.

Para completar la revisión, podés consultar la guía de INFOZONA sobre qué hacer en patios y terrazas después de las lluvias.