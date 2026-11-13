Dengue en Provincia: qué revisar en patios y terrazas después de las lluvias

Las lluvias que atravesaron distintos sectores de la provincia de Buenos Aires vuelven a poner la atención sobre un problema doméstico que suele pasar inadvertido: los recipientes con agua acumulada. Con temperaturas primaverales, un patio, una terraza o incluso un balcón pueden convertirse en lugares propicios para la reproducción del mosquito que transmite el dengue.

La prevención no depende únicamente de fumigaciones ni de esperar una campaña municipal. El Ministerio de Salud bonaerense recomienda revisar los espacios de la vivienda de manera periódica, especialmente después de las precipitaciones. Hay objetos muy comunes que requieren una limpieza más cuidadosa de lo que parece.

Qué revisar en el patio después de una lluvia

La medida central es eliminar los criaderos del Aedes aegypti, el mosquito que puede transmitir dengue, zika y chikungunya. Este insecto deposita sus huevos en las paredes de recipientes capaces de retener agua. Por eso, vaciar un balde puede no ser suficiente si queda suciedad adherida: también conviene cepillar y limpiar sus paredes.

El sitio oficial de prevención del dengue de la Provincia propone cuatro acciones sencillas: tapar, lavar, tirar y girar. En la práctica, esto implica controlar baldes, macetas, platos de plantas, botellas, juguetes que quedan a la intemperie, cubiertas en desuso y cualquier objeto que acumule agua.

Los recipientes que todavía se utilizan deben mantenerse boca abajo o bajo techo cuando sea posible. Los tanques y depósitos grandes tienen que estar tapados correctamente, mientras que los objetos que ya no sirven deben retirarse. También es importante destapar canaletas y revisar desagües, porque el agua puede permanecer allí sin resultar evidente a simple vista.

El error frecuente con los bebederos y las macetas

Los bebederos de perros y gatos necesitan agua limpia, pero también lavado con cepillo. La recomendación provincial es cambiarla diariamente y limpiar el recipiente para remover posibles huevos adheridos. En floreros y portamacetas conviene evitar el agua estancada; cuando corresponda, puede reemplazarse por arena húmeda.

La tarea debe repetirse después de nuevas lluvias. Un patio ordenado no necesariamente está libre de criaderos: una tapa pequeña, un desagüe obstruido o un recipiente detrás de una maceta pueden conservar agua suficiente para que el mosquito se reproduzca.

Qué pasa con la vacunación contra el dengue en Buenos Aires

La Provincia informa que las personas de entre 15 y 59 años que residen en territorio bonaerense pueden acceder a la vacunación gratuita en los vacunatorios habilitados, de acuerdo con las indicaciones sanitarias vigentes. Para consultar centros disponibles y condiciones, el canal oficial es dengue.gba.gob.ar, donde también se detallan contraindicaciones y recomendaciones.

La vacunación es una herramienta de prevención adicional, pero no reemplaza la eliminación de criaderos. El Ministerio de Salud insiste en que ambas medidas deben complementarse, junto con el uso adecuado de repelentes y las barreras físicas contra los mosquitos.

Quienes estén embarazadas, en período de lactancia o tengan determinadas condiciones que afectan las defensas deben consultar las contraindicaciones antes de considerar la vacuna. Ante dudas personales, corresponde recibir orientación del equipo de salud.

Cómo protegerse de las picaduras en casa

El portal sanitario bonaerense recomienda repelentes autorizados y seguir las instrucciones de cada envase, prestando especial atención a las edades indicadas. También sirven los mosquiteros en puertas y ventanas y la protección de espacios donde descansan niños pequeños.

Conviene recordar que no todos los mosquitos son iguales y que la presencia de uno no significa que haya transmisión de dengue en el barrio. Sin embargo, la eliminación de agua estancada es útil incluso cuando no hay casos confirmados cerca: reduce las oportunidades de reproducción del vector.

La recomendación alcanza tanto al conurbano como a La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y las localidades del interior. No se trata de afirmar que todos esos distritos tengan un brote, sino de adoptar una medida preventiva que puede realizarse en cualquier vivienda.

Cuándo consultar al médico

Si aparecen fiebre, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos, náuseas o sarpullido, es importante consultar a un profesional y evitar la automedicación. Los síntomas por sí solos no permiten confirmar dengue: el diagnóstico y las indicaciones dependen de la evaluación sanitaria.

En jornadas de lluvia y humedad, dedicar unos minutos a revisar recipientes y desagües puede ser una acción sencilla de prevención. La clave es repetirla durante toda la temporada, sin esperar a que se anuncie un operativo especial en el municipio.