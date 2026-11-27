El sistema permite pasar por los peajes sin detenerse y debitar el importe de forma automática.

Podés gestionar la adhesión desde el sitio web oficial de TelePase, a través de la aplicación de Mercado Pago o de manera presencial en puntos habilitados, cargando tus datos, la patente del auto y un medio de pago.

Cómo adherirse a TelePase desde la web oficial

Quienes prefieran hacer el registro por internet pueden iniciar la gestión ingresando al sitio oficial del sistema y completando los datos requeridos.

El paso a paso para completar la solicitud en línea incluye:

Crear una cuenta utilizando el DNI, un correo electrónico y una contraseña, y luego validar el mail recibido.

utilizando el DNI, un correo electrónico y una contraseña, y luego validar el mail recibido. Cargar los datos del vehículo (patente, marca, modelo y año) junto con la información personal del conductor.

(patente, marca, modelo y año) junto con la información personal del conductor. Asociar un medio de pago para el débito automático, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta de Mercado Pago según corresponda.

para el débito automático, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta de Mercado Pago según corresponda. Elegir la entrega del TAG, optando por envío a domicilio o retiro sin cargo en puntos habilitados (como cabinas de peaje o plantas de VTV), sujeto a disponibilidad.

Paso a paso para gestionar el servicio desde Mercado Pago

Si ya usás la billetera virtual para tus pagos diarios, podés pedir el servicio directamente desde el celular sin entrar a una página web.

Para hacerlo desde la app, tenés que entrar a Mercado Pago, tocar en “Ver más” y buscar la sección de TelePase.

Allí debés seleccionar “Quiero usar TelePase”, ingresar la patente del vehículo, elegir si recibís o retirás el dispositivo y vincular el medio de pago para que los peajes se descuenten automáticamente.

Cómo activar y colocar el TAG en el parabrisas

Una vez que tengas el TAG en tu poder, debés activarlo en la web oficial o en la aplicación correspondiente, según el canal por el que hayas hecho el trámite.

El dispositivo se pega en el parabrisas, preferentemente detrás del espejo retrovisor, siguiendo las instrucciones del fabricante.

No intentes despegarlo ni pasarlo de un auto a otro una vez colocado: está pensado para quedar fijo y puede dañarse si intentás retirarlo. Antes de salir a la ruta, conviene chequear que la patente y el dispositivo figuren habilitados.

Qué conviene revisar antes de viajar por rutas y autopistas

Al hacer el trámite, la patente queda vinculada al sistema, aunque los tiempos de activación pueden variar según la modalidad elegida y si dependés de recibir o retirar el TAG físico.

También es importante revisar las condiciones de habilitación, los medios de pago aceptados y los puntos de retiro vigentes antes de iniciar la gestión para circular con tranquilidad por corredores viales.