El Banco Central (BCRA) reforzó el régimen de inscripción y supervisión para todos los proveedores no financieros de crédito.

La reforma busca adecuar los controles al fuerte crecimiento de estas plataformas dentro del sistema financiero, elevando los estándares de transparencia, gobernanza y protección al usuario.

Qué empresas, billeteras y entidades quedan alcanzadas

El registro obligatorio administrado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) abarca distintos perfiles de operadores que otorgan financiamiento fuera de los bancos tradicionales:

Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra.

de crédito o compra. Proveedores vinculados a entidades financieras y emisoras que ofrezcan financiaciones no contempladas en la Ley de Tarjetas de Crédito.

y emisoras que ofrezcan financiaciones no contempladas en la Ley de Tarjetas de Crédito. Fintech, billeteras virtuales, mutuales y cooperativas que superen el nuevo piso de operaciones fijado por la autoridad monetaria.

El nuevo umbral de 7 millones de UVA para inscribirse

Para los demás proveedores no financieros de crédito —incluidas mutuales y cooperativas—, el BCRA actualizó el parámetro de exigencia que no se modificaba desde 2020. A partir de ahora, deberán inscribirse quienes alcancen el equivalente en pesos a 7 millones de UVA según su último balance anual.

Según informó el organismo, incluso con esta actualización, el registro seguirá cubriendo más del 95% del volumen total de financiaciones informadas a la Central de Deudores (CENDEU), sin alterar los índices de morosidad y concentrando la fiscalización en los operadores de mayor peso.

Más exigencias sobre accionistas, directivos y operaciones

La normativa incorpora nuevos requisitos sobre los antecedentes y la estructura societaria de los prestamistas, exigiendo información detallada tanto de las empresas como de sus accionistas, autoridades y administradores.

Además, el nuevo esquema suma financiaciones que antes quedaban excluidas por su forma de instrumentación comercial y unifica los criterios para evitar diferencias entre distintos tipos de prestamistas no bancarios con incidencia similar en el mercado.

Cuándo entran en vigencia los cambios y qué plazos corren

La aplicación de las nuevas reglas no es inmediata desde el anuncio oficial, sino que seguirá un cronograma de transición ordenado. Tanto los proveedores ya inscriptos como los que deban incorporarse tendrán 90 días corridos a partir de la habilitación del aplicativo actualizado.

De acuerdo con lo precisado por el Banco Central, la implementación será gradual durante 2027, con el objetivo de garantizar la adecuación normativa sin afectar el funcionamiento cotidiano de los créditos.