Cuenta dni este sábado: cuánto hay que gastar para recuperar los $8. 000 completos

Este sábado comienza a jugar uno de los descuentos más interesantes de Cuenta DNI durante septiembre. A diferencia de las promociones habituales de lunes a viernes, el beneficio fue pensado específicamente para las salidas del fin de semana.

El porcentaje anunciado es del 25%, aunque para aprovecharlo realmente conviene mirar otro dato: el reintegro tiene un límite semanal. Eso hace que exista un monto de compra a partir del cual gastar más ya no genera una devolución mayor.

También hay formas de pago que parecen equivalentes pero no activan el beneficio. Antes de sentarse a comer o pagar la cuenta, revisar esos detalles puede evitar perder varios miles de pesos.

Cuánto hay que gastar con Cuenta DNI para recuperar $8.000

Durante todos los sábados y domingos de septiembre, Banco Provincia ofrece un 25% de ahorro en gastronomía, con un tope unificado de $8.000 por semana y por persona.

Para alcanzar el reintegro máximo, la cuenta es sencilla:

$8.000 ÷ 25% = $32.000.

Por lo tanto, con consumos alcanzados por un total de $32.000 se llega exactamente al máximo semanal.

Consumo 25% Reintegro efectivo $10.000 $2.500 $2.500 $20.000 $5.000 $5.000 $32.000 $8.000 $8.000 $40.000 $10.000 $8.000 $60.000 $15.000 $8.000

A partir de $32.000, el descuento nominal continúa siendo 25%, pero el reintegro real queda limitado por el tope.

Para comparar esta promoción con las demás opciones disponibles durante el mes se puede consultar la grilla completa de descuentos de Cuenta DNI de septiembre.

La modalidad utilizada para pagar es determinante para recibir el reintegro.

El tope es semanal, no por cada restaurante

Este detalle puede cambiar por completo el cálculo. Los $8.000 son un tope unificado por persona y por semana.

Eso significa que no se obtienen $8.000 en cada comercio adherido. Si una persona consume $20.000 el sábado y recibe $5.000 de reintegro, solamente le quedarán disponibles otros $3.000 dentro de esa promoción durante el resto de la semana.

Para completar esos $3.000 restantes necesitaría realizar otro consumo alcanzado de $12.000.

Qué formas de pago sirven y cuáles dejan afuera del descuento

Banco Provincia detalla que la promoción se activa con operaciones realizadas mediante las funcionalidades habilitadas de la aplicación en establecimientos adheridos.

Entre ellas aparecen Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales habilitadas y Cuenta DNI Comercios.

En cambio, el beneficio no se aplica a:

Pagos leyendo un QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Compras abonadas con tarjeta de crédito Visa o Mastercard.

Pagos con Visa Débito.

Transferencias realizadas desde la aplicación.

Las condiciones y la nómina actualizada de establecimientos pueden verificarse en el buscador oficial de gastronomía de Cuenta DNI.

Cuándo aparece el dinero en la cuenta

El reintegro no necesariamente se refleja en el mismo momento del consumo. Las condiciones establecen un plazo de hasta 10 días hábiles para que aparezca en los movimientos de la cuenta vinculada.

Por eso, que el dinero no vuelva inmediatamente no significa que la promoción haya fallado. Distinto es el caso de haber utilizado una modalidad no alcanzada o un comercio que no figura como adherido.

Antes de pagar también se puede recurrir a la calculadora de Cuenta DNI para estimar cuánto corresponde recibir según el importe de la compra.

En este primer sábado de septiembre, la cifra clave será entonces $32.000: es el punto exacto en el que el 25% alcanza los $8.000 y se agota el reintegro semanal de gastronomía.