Aumentan los peajes desde octubre: la medida obligatoria para no pagar un 50% más de recargo

Si usás auto o camioneta para trasladarte por la red vial, a partir de octubre vas a pagar un 50% más caro cada peaje si no contás con el sistema de cobro automático.

Para no sufrir el recargo en la tarifa, la adhesión a TelePASE es 100% gratuita y puede tramitarse por internet en pocos minutos.

El recargo para vehículos livianos a partir de octubre

La actualización tarifaria establece una diferencia sustancial según el método de cobro utilizado al momento de pasar por las estaciones:

Tarifa con TelePASE: se abonará el valor base fijado para la categoría de vehículos livianos.

se abonará el valor base fijado para la categoría de vehículos livianos. Tarifa con pago manual: sufrirá un recargo del 50% de penalización sobre la tarifa regular por no contar con el dispositivo adherido.

Paso a paso: cómo hacer la gestión gratuita por la web oficial

El registro se realiza ingresando a la plataforma web oficial de TelePASE completando un formulario básico:

Datos del usuario: se requiere DNI o pasaporte, país, correo electrónico de contacto y contraseña.

se requiere DNI o pasaporte, país, correo electrónico de contacto y contraseña. Registro vehicular: hay que incorporar los datos de la patente. El dispositivo TAG queda asociado exclusivamente a ese coche.

hay que incorporar los datos de la patente. El dispositivo TAG queda asociado exclusivamente a ese coche. Medios de pago: se puede vincular tarjeta de crédito o dinero disponible en cuenta de Mercado Pago .

se puede vincular . Retiro o envío: se puede pedir el envío por correo a domicilio o retirarlo en más de 300 puntos de colocación habilitados.

Instalación del dispositivo TAG y plazos para la activación

El pegado correcto del chip en el parabrisas es condición clave para que las barreras automáticas detecten el paso del vehículo:

Lugar de pegado: debe quedar adherido del lado interior del parabrisas . No funciona correctamente si se lo sostiene con la mano.

debe quedar adherido del lado . No funciona correctamente si se lo sostiene con la mano. Tiempos de alta: la habilitación del pase puede demorar entre 24 y 96 horas hábiles tras completar la solicitud.

la habilitación del pase puede demorar tras completar la solicitud. Red integrada: con un único dispositivo se puede circular por todas las rutas y autopistas adheridas de la red.

Cómo tramitarlo directamente desde la aplicación de Mercado Pago

Para quienes prefieran evitar la web, la aplicación móvil ofrece un canal directo para gestionar el servicio: