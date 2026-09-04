Arba avisa a propietarios de autos e inmuebles: qué vence la próxima semana y cómo pagar 10% menos

Septiembre trae una semana importante para miles de contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires. ARBA tiene programados nuevos vencimientos que alcanzan tanto a propietarios de vehículos como a determinados titulares de inmuebles.

La diferencia entre pagar antes o después de la fecha límite no es menor. Para quienes reúnen los requisitos de buen cumplimiento, el organismo mantiene una bonificación del 10% sobre cada cuota, un ahorro que puede sentirse especialmente cuando el monto del impuesto es elevado.

Pero el descuento no depende solamente de abonar unos días antes. ARBA establece condiciones vinculadas con las deudas anteriores y con las cuotas del propio ejercicio 2026, por lo que conviene revisar la situación fiscal antes de hacer el pago.

Qué impuestos de ARBA vencen la próxima semana

El primer vencimiento llegará el martes 8 de septiembre. Ese día vence la cuota 3 del Impuesto Inmobiliario Rural y también la cuota 3 del Impuesto Inmobiliario Complementario.

Dos días después será el turno de uno de los tributos de mayor alcance. El jueves 10 de septiembre vence la cuota 7 del Impuesto a los Automotores para los vehículos que continúan tributando directamente ante la Provincia.

Impuesto Cuota Vencimiento Beneficio Inmobiliario Rural 3 8 de septiembre 10% por buen cumplimiento Inmobiliario Complementario 3 8 de septiembre 10% por buen cumplimiento Automotor 7 10 de septiembre 10% por buen cumplimiento

Quienes estén al día pueden revisar cómo funcionan los descuentos de ARBA para contribuyentes que están al día en 2026, una condición que vuelve a ser determinante ante estos nuevos vencimientos.

ARBA mantiene una bonificación del 10% para quienes pagan cada cuota en término y cumplen los requisitos.

Las tres condiciones para pagar 10% menos

La bonificación por buen cumplimiento alcanza al Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones, pero no se obtiene únicamente por pagar antes del vencimiento.

Para acceder al 10%, el contribuyente debe cumplir estas condiciones:

No registrar deuda exigible de períodos anteriores sobre el bien alcanzado por el beneficio.

de períodos anteriores sobre el bien alcanzado por el beneficio. Tener canceladas las cuotas de 2026 que ya hayan vencido y sean requeridas para conservar la condición de buen cumplimiento.

que ya hayan vencido y sean requeridas para conservar la condición de buen cumplimiento. Pagar la nueva cuota en término, es decir, como máximo en la fecha establecida por ARBA.

El beneficio se aplica independientemente de que el contribuyente utilice débito automático u otro de los medios de pago habilitados. ARBA aclara además que el descuento por buen cumplimiento y el beneficio del 15% que existió para el pago anual anticipado no son acumulables entre sí.

Las condiciones actualizadas pueden verificarse directamente en la sección oficial de bonificaciones de ARBA.

Cuánto se ahorra realmente con el descuento

El impacto depende del valor de cada cuota. Si un contribuyente tiene que abonar, por ejemplo, $50.000, una bonificación del 10% representa un ahorro de $5.000, por lo que el costo efectivo baja a $45.000.

Valor de la cuota Descuento del 10% Pago con bonificación $30.000 $3.000 $27.000 $50.000 $5.000 $45.000 $100.000 $10.000 $90.000 $200.000 $20.000 $180.000

En el caso de la patente, además, 2026 tiene una particularidad: ARBA reemplazó el esquema tradicional por 10 cuotas mensuales. Esto hace que los propietarios deban estar más atentos al calendario, ya que los vencimientos se suceden prácticamente todos los meses.

Quienes quieran revisar el esquema completo pueden consultar la guía de INFOZONA sobre cómo se calcula la patente del auto en Provincia y cuáles son los vencimientos de 2026.

La patente bonaerense se paga durante 2026 mediante un esquema de diez cuotas mensuales.

Quiénes tienen que pagar el Inmobiliario Complementario

El vencimiento del 8 de septiembre puede generar confusión porque el Impuesto Inmobiliario Complementario no alcanza a todos los propietarios bonaerenses.

ARBA explica que el Inmobiliario Básico se cobra individualmente por cada propiedad. El Complementario, en cambio, corresponde a quienes poseen dos o más inmuebles pertenecientes a una misma planta, ya sea urbana edificada, urbana baldía o rural.

Otra diferencia práctica es la identificación utilizada para el pago: mientras el Inmobiliario Básico se consulta mediante el número de partida de la propiedad, para el Complementario se utiliza el CUIL o CUIT del contribuyente.

Cómo pagar la patente o el Inmobiliario sin ir a una oficina

Los vencimientos pueden resolverse de manera digital. Desde la web de ARBA es posible ingresar a la sección de pago, identificar el impuesto y generar la obligación correspondiente.

Entre las alternativas habilitadas aparecen tarjetas de crédito, Cuenta DNI, home banking y débito automático. También continúan disponibles modalidades presenciales en entidades y bocas de cobro habilitadas.

Para quienes todavía no revisaron su situación, hacerlo durante el fin de semana puede evitar dos problemas: descubrir una deuda previa cuando ya está por vencer la nueva cuota o dejar pasar la fecha y perder directamente la bonificación.

El calendario continuará luego en octubre. La cuota 8 del Impuesto Automotor vencerá el 9 de octubre, mientras que el próximo vencimiento del Inmobiliario Urbano Edificado está previsto para el 13 de octubre. Por eso, septiembre abre una nueva secuencia de fechas que conviene tener agendadas para mantener los descuentos durante el resto de 2026.