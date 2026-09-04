Cuenta dni hoy viernes 4: qué descuento se puede usar y cuál conviene esperar al fin de semana

Los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2026 tienen diferentes días de vigencia y este viernes 4 presenta una situación particular para quienes están organizando sus compras del fin de semana.

Algunos beneficios todavía pueden aprovecharse durante este viernes, mientras que otros se habilitan específicamente los sábados y domingos.

La diferencia puede representar varios miles de pesos, por lo que antes de pagar conviene revisar qué promoción corresponde a cada jornada y cuáles son sus respectivos topes.

Qué descuento de Cuenta DNI se puede usar hoy viernes

Este viernes continúa vigente el beneficio de 20% de ahorro en comercios de cercanía adheridos, disponible de lunes a viernes durante septiembre.

El tope es de $6.000 de reintegro por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo mediante esta promoción es necesario acumular $30.000 en compras alcanzadas durante la semana.

El tope es unificado: no se renueva cada día ni en cada comercio, sino que considera las compras realizadas por una misma persona dentro del período semanal correspondiente.

También continúa el beneficio en comercios adheridos de universidades, con 40% de ahorro y hasta $6.000 de reintegro semanal por persona.

Qué cambia con Cuenta DNI desde mañana sábado

Durante el fin de semana entra en escena uno de los beneficios más atractivos de septiembre: el 25% de descuento en gastronomía durante sábados y domingos.

El reintegro tiene un tope de $8.000 semanales por persona. Para alcanzar ese máximo se requieren consumos por $32.000 en establecimientos adheridos.

También existe durante sábados y domingos una promoción gastronómica en establecimientos FULL de YPF adheridos. El beneficio corresponde a consumos gastronómicos y no a la carga de combustible.

El detalle que puede hacer perder el reintegro

Banco Provincia establece que las promociones deben abonarse mediante las modalidades habilitadas dentro de Cuenta DNI y en establecimientos adheridos al beneficio específico.

Que un comercio acepte Cuenta DNI no significa necesariamente que participe de todas las promociones disponibles durante el mes.

Por eso, antes de hacer una compra importante, conviene verificar las condiciones y comercios adheridos en el sitio oficial de Cuenta DNI de Banco Provincia.

Con este esquema, el viernes puede resultar conveniente para completar las compras de cercanía antes de cerrar el tope semanal, mientras que las salidas gastronómicas tienen una oportunidad específica a partir del sábado.