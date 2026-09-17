Cuenta DNI: el beneficio de septiembre que funciona todos los días y devuelve hasta $15.000

Banco Provincia mantiene una promoción del 30% que funciona de lunes a domingo y alcanza a marcas muy conocidas. Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo.

Por Ignacio Hernández
Cuenta dni: el beneficio de septiembre que funciona todos los días y devuelve hasta $15. 000

Durante septiembre, Cuenta DNI tiene una promoción que puede pasar desapercibida frente a los descuentos semanales más conocidos. Funciona todos los días, alcanza a marcas populares para una salida, una merienda o una escapada y permite recuperar hasta $15.000 durante el mes.

La ventaja principal es que no obliga a esperar un día específico de la semana. Se puede aprovechar de lunes a domingo, aunque el reintegro tiene un tope mensual y no se acumula con otras promociones de Cuenta DNI.

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El beneficio que devuelve 30% todos los días

La promoción de Marcas destacadas ofrece un 30% de ahorro durante todos los días de septiembre en comercios adheridos. El tope es de $15.000 por persona durante el mes.

Para aprovechar completamente ese máximo, alcanza con acumular alrededor de $50.000 en consumos elegibles. Una compra de $20.000 devuelve $6.000; una de $40.000, $12.000; y a partir de $50.000 se llega al tope.

Consumo30% de ahorro
$20.000$6.000
$40.000$12.000
$50.000$15.000
Cliente escaneando un código qr con el celular en una cafetería
La promoción de Marcas destacadas funciona todos los días de septiembre.

Qué marcas participan

Entre las marcas destacadas figuran Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Le Park, Guolis, Atalaya, Antares y Balcarce, entre otras. Son opciones asociadas a cafeterías, heladerías, restaurantes y paradores.

Qué forma de pago activa el reintegro

El pago debe realizarse desde Cuenta DNI con dinero en cuenta, utilizando Pagar QR, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios.

No aplica pagando con tarjetas Visa o Mastercard desde la aplicación, ni leyendo códigos QR de otras billeteras. Tampoco es acumulable con otras promociones vigentes de Cuenta DNI.

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Banco Provincia mantiene las condiciones dentro de su promoción oficial de Marcas destacadas.

Cuándo conviene usarlo

Al funcionar todos los días, puede servir para consumos que no coinciden con promociones de gastronomía o comercios de cercanía. La cuenta más útil es mirar cuánto del tope mensual ya se utilizó antes de pagar.

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La cifra que conviene recordar

El dato práctico es este: 30% de ahorro, todos los días y hasta $15.000 de reintegro durante septiembre. Para llegar al máximo mensual hay que acumular aproximadamente $50.000 en consumos elegibles.

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