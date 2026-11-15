Con la llegada de los días más cálidos, muchas familias empiezan a preparar la pileta para el verano. Y entre la limpieza, el filtrado y los productos para mantener el agua, hay una cuenta que suele pasarse por alto: calcular cuántos litros entran realmente antes de abrir la canilla o contratar un servicio de llenado.

La diferencia no es menor. Dos piletas que parecen similares pueden necesitar miles de litros adicionales si cambia la profundidad. Conocer esa capacidad también ayuda a dimensionar la bomba, estimar los gastos de agua y evitar errores con los productos de mantenimiento.

Para encontrar el volumen no hace falta contratar a un especialista: alcanza con tomar tres medidas. Sin embargo, hay un detalle que hace variar bastante el resultado cuando el piso tiene pendiente, hay escalones o el nivel de llenado queda por debajo del borde.

Cuántos litros necesita una pileta según su tamaño

En una pileta rectangular, la fórmula básica es largo × ancho × profundidad media × 1.000. Todas las medidas deben estar expresadas en metros. El resultado de multiplicar las tres primeras cifras se obtiene en metros cúbicos; cada metro cúbico representa 1.000 litros.

Para visualizar la diferencia, estos son ejemplos orientativos de piletas familiares con profundidades medias habituales. No representan capacidades exactas de todos los modelos: las escaleras, los bancos de descanso, la forma interior y el nivel real del agua pueden reducirlas.

Medidas de la pileta Profundidad media supuesta Agua aproximada 6 × 3 metros 1,30 m 23.400 litros 7 × 3 metros 1,40 m 29.400 litros 8 × 4 metros 1,50 m 48.000 litros 10 × 4 metros 1,50 m 60.000 litros

Por ejemplo, una pileta de 8 metros de largo y 4 de ancho tiene 32 metros cuadrados de superficie. Si su profundidad promedio es de 1,50 metros, el volumen teórico llega a 48 metros cúbicos: 48.000 litros. La cuenta sirve como primera referencia, antes de ajustar por la forma real del vaso.

Cómo calcular el agua si la pileta tiene una parte baja y otra profunda

Muchas piletas tienen un sector de 1,10 metros y otro de 1,70. En esos casos, si la pendiente es aproximadamente uniforme, se puede tomar un promedio: (1,10 + 1,70) ÷ 2 = 1,40 metros. Después se multiplica por largo y ancho.

En una pileta rectangular de 7 × 3 metros, con esa profundidad media, el resultado sería 29,4 metros cúbicos, equivalentes a 29.400 litros. Si tiene un sector plano extenso, un pozo profundo muy localizado o formas irregulares, conviene dividirla en zonas y sumar los volúmenes por separado.

Para una pileta circular, la fórmula práctica es diámetro × diámetro × profundidad media × 0,785 × 1.000. Una redonda de 4 metros de diámetro y 1,20 de profundidad útil puede contener cerca de 15.100 litros. Para las ovaladas hay que utilizar una fórmula que contemple ambos diámetros y la forma efectiva.

Cuánto puede costar llenar una pileta en la Provincia de Buenos Aires

El costo no se puede resumir en un único precio para toda la Provincia. Depende de la localidad, la prestadora, el tipo de facturación y si el inmueble dispone de medidor. En viviendas abastecidas por AySA, ABSA u operadores municipales pueden regir escalas y cargos diferentes.

La distinción fundamental es entre servicio medido y no medido. Con medidor, un llenado grande puede aumentar la cantidad de metros cúbicos facturados y, según el esquema, alcanzar tramos de consumo superiores. En el sistema no medido, la liquidación puede depender de parámetros del inmueble y no de cada litro cargado.

Por eso, tomar el volumen total y multiplicarlo por una supuesta tarifa universal puede dar un número equivocado. En el área de cobertura de AySA conviene revisar el detalle del régimen de facturación; en las localidades atendidas por ABSA, consultar el cuadro tarifario y los cargos vigentes. Si se usa camión cisterna, corresponde pedir presupuesto por capacidad, traslado, origen del agua y condiciones de descarga.

Como ejemplo de la magnitud de la operación, llenar una pileta de 30.000 litros equivale a incorporar 30 metros cúbicos. Eso no significa que la factura final aumente exactamente por 30 veces un valor uniforme, porque pueden existir consumos mínimos, bloques, cargos fijos y componentes de agua y cloacas.

Cuánto tarda en llenarse una pileta con una manguera

El tiempo depende del caudal real que salga de la instalación, no solo del tamaño de la manguera. Si la canilla entrega 1.000 litros por hora, una pileta de 24.000 litros necesita alrededor de 24 horas de flujo continuo. Con 2.000 litros por hora, el tiempo teórico se reduce a 12 horas.

Para saber el caudal, podés medir cuánto tarda en llenarse un recipiente de volumen conocido y extrapolar. Es una estimación: el caudal puede cambiar por presión de red, otros consumos en la vivienda o características de la instalación. No se recomienda desatender durante horas un llenado que puede provocar rebalses.

Qué tener en cuenta antes de llenar la pileta

Medí la profundidad útil hasta la línea de agua , no hasta la parte superior del borde.

, no hasta la parte superior del borde. Revisá si tu prestadora tiene recomendaciones o restricciones de uso en períodos de alta demanda.

Controlá que la pileta no tenga pérdidas antes de completar decenas de miles de litros.

No llenes con agua de procedencia desconocida sin verificar su aptitud sanitaria y el tratamiento posterior.

Dimensioná filtrado y productos de mantenimiento según el volumen real, siguiendo instrucciones del fabricante y evitando mezclas de químicos.

La empresa de bombas ESPA publica una guía técnica para calcular el volumen de una piscina, que sirve como referencia para rectangulares, redondas y ovaladas. Para completar el presupuesto del verano, INFOZONA también detalló cuánto cuesta mantener una pileta y qué gastos se repiten cada mes.